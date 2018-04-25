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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final programı
25 Nisan 2018 10:42
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları yarın oynanacak. Arsenal, Atletico Madrid'le, Marsilya, Salzburg'la karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak.
İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.
Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 10:50
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