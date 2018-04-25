İHD: Çocuklara askeri kıyafet giydirmek fiziki istismardır

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Komisyonu Sözcüsü Melek Boz, 23 Nisan’da çocuklara askeri kıyafetlerin giydirilerek yol kontrolü yaptırılmasını eleştirdi.

Sadiye ESER



23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde devlet erkanı tarafından çok sayıda etkinlikler düzenlendi. Ankara’da yapılan etkinliklerde çocuklar sembolik olarak makam koltuklarına oturtuldu. Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulu’nda yapılan kutlamalar, kız çocuklarının gösteri kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesildi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de askeri üniforma giydirilen bazı çocuklara, kentin girişinde bulunan askeri kontrol noktalarında kimlik kontrolü yaptırılarak, araçların bagaj kısmına baktırıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Komisyonu Sözcüsü Melek Boz, çocukların bu şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.

'TABLO DEĞİŞMEDİ’

Çocukların makam koltuklarında oturtulmasının geçmiş dönemlerde de yaşandığına dikkat çeken Boz, “TBMM Başkanı koltuğuna oturtulan, henüz 10-11 yaşında olan çocuklara başörtüsü takılarak manşet manşet haberlerle kamuoyuna sunulmasıyla bir kez daha çocukların bir araç olarak kullanıldığını gördük” dedi. Hak savunucuları olarak, 23 Nisan’ın bir günlüğüne de olsa çocuk bayramı olmasını beklediklerini belirten Boz, tablonun yine değişmediğine şahit olduklarını söyledi.

Fotoğraf: MA

‘BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ’

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulu’nda kız çocuklarının gösteri kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesilmesine de tepki gösteren Boz, “Çocuklar sahneden indirildi. Olaydan sonra açıklama yapan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, kıyafetlerin ortama ve çocuklara uygun olmadığını savundu. Bu tür söylem ve uygulamalar, eğitimin girdiği gerici süreci göstermekte. Çocuk bedeni ve cinselliği bir arada düşünerek kıyafetleri uygunsuz bulan zihniyeti kınıyoruz” diye konuştu.

'BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN İHLALİDİR'

Nusaybin’de de askeri üniforma giydirilen çocuklara, uygulama noktalarında araç ve kimlik kontrolü yaptırıldığına değinen Boz, çocukların tüm bu uygulamalarla militarist yaklaşımın nesnesi haline getirildiğini kaydetti. Boz, “Ülkemizde yaşanan çatışmalı sürecin tırmandırdığı, askeri değerleri ve süreçleri ‘kutsal’ gören ve bunları yaşamın her alanında hakim kılmaya çalışan militarist yaklaşım; bu tür uygulamalarla çocukları da nesnesi haline getirmektedir. Bu durum, Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 16. Maddesi olan ‘Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz’ ifadesinin açıkça ihlalidir. Bu ve benzeri dayatmalar psikolojik ve fiziki istismardır. Çocukların, seçtikleri elbiseleri giyebilmesi, yaşlarına uygun ve özgür bir şekilde düşünebilmesi için yetişkinlere ve diğer bütün ilgililere sesleniyoruz: Çocuklar birer bireydir, onları özgür bırakın” dedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 10:23

www.evrensel.net