İDO, 1 Mayıs nedeniyle 74 ek sefer düzenliyor
Fotoğraf: İDO Basın Bülteni

İDO, 1 Mayıs nedeniyle 74 ek sefer düzenliyor

    • 25 Nisan 2018 09:46

    İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) 1 Mayıs'ta oluşabilecek yoğunluğa karşı 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.

    İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta yolcularına yönelik 74 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Bu düzenleme ile oluşabilecek yoğunlukları minimuma indirgemeyi amaçladığını açıkladı.

    İDO, '1 Mayıs' tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek sefer açtı.

    İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

    İDO'NUN 1 MAYIS'TA DÜZENLEYECEĞİ EK SEFERLER 

    İDO 1 MAYIS EK SEFERLERİ

    Tarih

    Sefer Saati

    Hat

    Gemi tipi

    		 

    1

    27 Nisan 2018 Cuma

    16:00

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    2

    27 Nisan 2018 Cuma

    17:20

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    3

    27 Nisan 2018 Cuma

    18:45

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    4

    27 Nisan 2018 Cuma

    20:10

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    5

    27 Nisan 2018 Cuma

    21:30

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    6

    27 Nisan 2018 Cuma

    17:40/18:00

    Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa

    Deniz Otobüsü

    7

    27 Nisan 2018 Cuma

    13:50/14:10

    Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    Deniz Otobüsü

    8

    27 Nisan 2018 Cuma

    17:00

    Bursa-Yenikapı-Kadıköy

    Deniz Otobüsü

    9

    27 Nisan 2018 Cuma

    19:10/19:30

    Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    Deniz Otobüsü

    10

    27 Nisan 2018 Cuma

    22:45

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    11

    27 Nisan 2018 Cuma

    22:45

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    12

    27 Nisan 2018 Cuma

    23:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    13

    27 Nisan 2018 Cuma

    23:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    14

    27 Nisan 2018 Cuma

    19:30

    Yenikapı-Bandırma

    Hızlı Feribot

    15

    27 Nisan 2018 Cuma

    22:30

    Bandırma-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    16

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    08:30

    Yenikapı-Bandırma

    Hızlı Feribot

    17

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    10:30

    Bandırma-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    18

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    05:45

    Yenikapı-Yalova

    Ferrycat

    19

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    05:45

    Yalova-Yenikapı

    Ferrycat

    20

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    06:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    21

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    06:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    22

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    13:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    23

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    13:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    24

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    10:00

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    25

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    15:15

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    26

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    10:30

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    27

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    11:50

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    28

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    14:15

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    29

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    16:45

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    30

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    18:45

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    31

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    10:10/10:30

    Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa

    Deniz Otobüsü

    32

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    09:00/09:30

    Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa

    Deniz Otobüsü

    33

    28 Nisan 2018 Cumartesi

    09:30/10:00

    Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

    Deniz Otobüsü

    34

    29 Nisan 2018 Pazar

    17:15

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    35

    29 Nisan 2018 Pazar

    18:45

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    36

    29 Nisan 2018 Pazar

    20:15

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    37

    1 Mayıs 2018 Salı

    12:30

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    38

    1 Mayıs 2018 Salı

    12:00

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    39

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:30

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    40

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:15

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    41

    1 Mayıs 2018 Salı

    20:30

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    42

    1 Mayıs 2018 Salı

    20:30

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    43

    1 Mayıs 2018 Salı

    22:45

    Yenikapı-Bursa

    Hızlı Feribot

    44

    1 Mayıs 2018 Salı

    22:45

    Bursa-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    45

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:45

    Yenikapı-Yalova

    Ferrycat

    46

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:45

    Yalova-Yenikapı

    Ferrycat

    47

    1 Mayıs 2018 Salı

    13:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    48

    1 Mayıs 2018 Salı

    13:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    49

    1 Mayıs 2018 Salı

    21:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    50

    1 Mayıs 2018 Salı

    21:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    51

    1 Mayıs 2018 Salı

    22:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    52

    1 Mayıs 2018 Salı

    22:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    53

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:00

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    54

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:00

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    55

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:59

    Pendik-Yalova

    Ferrycat

    56

    1 Mayıs 2018 Salı

    23:59

    Yalova-Pendik

    Ferrycat

    57

    1 Mayıs 2018 Salı

    14:00

    Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

    Deniz Otobüsü

    58

    1 Mayıs 2018 Salı

    17:00

    Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy

    Deniz Otobüsü

    59

    1 Mayıs 2018 Salı

    16:00/16:30

    Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı

    Deniz Otobüsü

    60

    1 Mayıs 2018 Salı

    13:00/13:30

    Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

    Deniz Otobüsü

    61

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:15/15:45

    Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

    Deniz Otobüsü

    62

    1 Mayıs 2018 Salı

    17:30/18:00

    Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı

    Deniz Otobüsü

    63

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:15

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    64

    1 Mayıs 2018 Salı

    16:45

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    65

    1 Mayıs 2018 Salı

    18:15

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    66

    1 Mayıs 2018 Salı

    19:35

    Yenikapı-Yalova

    Deniz Otobüsü

    67

    1 Mayıs 2018 Salı

    21:15

    Yalova-Yenikapı

    Deniz Otobüsü

    68

    1 Mayıs 2018 Salı

    19:00

    Bursa-Yenikapı-Kadıköy

    Deniz Otobüsü

    69

    1 Mayıs 2018 Salı

    12:00

    Yenikapı-Bandırma

    Hızlı Feribot

    70

    1 Mayıs 2018 Salı

    12:00

    Bandırma-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    71

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:00

    Yenikapı-Bandırma

    Hızlı Feribot

    72

    1 Mayıs 2018 Salı

    15:00

    Bandırma-Yenikapı

    Hızlı Feribot

    73

    1 Mayıs 2018 Salı

    18:00

    Yenikapı-Bandırma

    Hızlı Feribot

    74

    1 Mayıs 2018 Salı

    21:00

    Bandırma-Yenikapı

    Hızlı Feribot

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 10:04
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