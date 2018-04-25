NBA Play-Off: Philadelphia ve Golden State turladı

NBA Play-Off'unda heyecan sürüyor. Philadelphia 76'ers, Miami Heat'i; G. S. Warriors ise San Antonio Spurs'u yenerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA Play-Off ilk tur serilerinde Philadelphia 76’ers ve Golden State Warriors, adını konferans yarı finallerine yazdırdı. İlk ikinci tur eşleşmesi de belli oldu.

PHILLY, HEAT’İ RAHAT GEÇTİ

Serinin beşinci maçında sahasında Miami Heat’le karşılaşan 76’ers, mücadeleyi 104-91 kazandı. 76’ers’ın keskin şutörü J.J. Redick, 27 sayıyla sahanın en skoreri olurken Joel Embiid 19 sayı 12 ribaunt, Ben Simmons 14 sayı 10 ribaunt 6 asistle oynadı. 76’ers bu galibiyetle seriyi 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı’nda 2. tura kalan ilk takım oldu.

CELTICS EVİNİ KORUDU

Doğu Konferansı’ndaki bir diğer eşleşmede Boston Celtics, evinde Milwaukee Bucks’ı 92-87 mağlup etti. Maç boyu rakibini yüzde 36.8 saha içi şut isabetinde tutan Celtics’te Al Horford 22 sayı 14 ribaunt 3 asistle oynadı. Bucks’ta ise Giannis Antetokoumpo 16 sayı 10 ribaunt 9 asistle mücadele etti. Celtics, bu galibiyetle seride 3-2 öne geçti. Altıncı maç Bucks’ın sahasında oynanacak.

WARRIORS, SPURS’U ELEDİ, PELICANS’LA EŞLEŞTİ

Batı Konferansı’nda ise son şampiyon Golden State Warriors, San Antonio Spurs’u 99-91 yenerek seriyi 4-1 kazandı. Warriors’ta Kevin Durant 25, Klay Thompson 24 sayı kaydetti. Draymond Green ise 17 sayı 19 ribaunt 7 asistle oynadı.

Eşini kaybeden Gregg Popovich’in yerine Spurs’e bu maçta da Ettore Messina koçluk yaptı. Teksas ekibinde LaMarcus Aldridge’in 30 sayı 12 ribaunt 4 asistlik performansı yeterli olmadı.

Warriors, konferans yarı finalinde, ilk turda Portland Trail Blazers’ı süpüren New Orleans Pelicans’la karşılaşacak.

GECENİN PROGRAMI

NBA’de bu gecenin maç programı şöyle: TSİ 02.00 Toronto Raptors-Washington Wizards (2-2), 02.00 Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (2-2), 04.30 Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (3-1). (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 08:35

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