AKP MKYK toplantısında 'bedelli askerlik' gündemi

AKP dün MKYK toplantısını yaparken ana gündem erken seçimdi. Toplantıda bedelli askerliğin de gündeme geldiği belirtildi.

AKP'nin dün yaptığı MKYK toplantısında bedelli askerliğin de tartışıldığı bildirildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre MKYK üyelerinin "Büyük beklenti var" diyerek bedelli askerliği gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

Erdoğan'ın, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulunduğu aktarıldı. Erdoğan'ın, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” dediği belirtildi.

Kamu görevlileri ve bürokratların, aday olabilmek için Perşembe 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. (HABER MERKEZİ)

Kamu görevlileri ve bürokratlar milletvekilliği için beklemede

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 08:10

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