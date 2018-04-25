KESK’ten Mersin’de ‘OHAL ve KHK’lere inat yaşasın hayat’ konseri

Mersin'de ihraç edilen BES üyeleri ile İlkay Akkaya'nın sahne aldığı dayanışma konseri düzenlendi.

KESK Mersin Şubeler Platformu “OHAL ve KHK’lere inat yaşasın hayat” şiarıyla ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri ile İlkay Akkaya’nın sahne aldığı bir dayanışma konseri gerçekleştirdi.

Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ilk olarak konuşmaya yapan BES Mersin Şube Başkanı Yusuf Kaya, “Biz milyonlar yan yana gelip, onları yeneceğiz, biz kazanacağız” dedi.

Kamu emekçilerinin bir mücadele tarihi olduğunu hatırlatan ve KESK olarak kurulurken kimseden izin almayıp, biat etmediklerini belirten Kaya, 2 milyon kamu emekçisinin vicdanı, onuru ve sesi ile kurulduklarının altını çizdi. Kaya, “Onların ekonomik, demokratik, sosyal hakları için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaya, “Bunlar bize açlığı, yoksulluğu, zulmü reva görüyorlar. Ama biz milyonlar yan yana gelip birleştiğimiz zaman, haklarımızdan, onurumuzdan, ve geleceğimizden vazgeçmediğimiz sürece haziranda özgürlüğe kavuşmak mümkündür” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Halil Polat/Evrensel

'SANDILAR Kİ DİZ ÇÖKECEĞİZ'

Kaya’nın ardından söz alan BES Genel Başkanı Serpil Akpınar ise, bir arada durmanın en çok ihtiyaç olduğu günlerden geçildiğini ifade ederek 21 aydır ülkenin OHAL ve KHK'lerle yönetildiğini hatırlattı. Yaşanan bu süreçte birçok arkadaşlarının işinden edildiğini belirten Akpınar, “Sandılar ki KESK ve bağlı sendikalar siyasi iktidar karşısında diz çökecek, ancak bu dayanışma gecesi diz çökmediğimizi tekrardan gösterdi” dedi.

İhraç edilen üyelerinin onurlu bir gelecek, güvenceli hayat, güvenceli iş ve gelecek için mücadele ettiklerini ifade eden Akpınar, “Bu temelde sendikacılık yaptılar, ekmek kavgası verdiler ve akabinde ihraç edildiler. OHAL ve KHK’ler gidecek biz kazanacağız. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” şeklinde konuştu.

Son olarak İlkay Akkaya sahne aldı, türküler ve halaylar eşliğinde etkinlik sonlandırıldı. (Mersin/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 07:51

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