Mersin’de bir giyim mağazasında çalışan Songül Tunç, işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırıyor.

Songül TUNÇ

Mersin

Merhabalar ben Mersin’de bir giyim mağazasında çalışıyorum. İş hayatımızda çok sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bazen güvencesiz, bazen sigortasız, bazen düşük bütçelerde olabiliyor. Bunun yanında bazen patronlar da çalışanları ezebiliyor. Bunu ortadan kaldırmanın tek yolu işçilerin birlik olması, herkesin bir yolda yürümesi, doğru bir zihniyette birleşmesi gerekiyor. Çalışanlar patrona muhtaç değillerdir. Sadece aylık bütçeye ihtiyacı vardır. İşçi haklarını bilerek çalışmalıdır. Haklarını savunmalıdır. Patronlara, işçilerin haklarını yiyen, onları sömüren yüreği taşlaşmış insanlara karşı dik durmalıdır. Bunları yıkmanın yolu örgütlenmeden, işçilerin bir yolda, bir düşüncede ve bir yürekte birleşmesinden geçer. Bu şekilde olursa hiçbir patron işçinin karşısında duramaz. patronun kurallarıyla çalışmaya devam eden işçiler ezilmeye mahkumlardır. Kendilerini karanlığa bırakmışlardır. Yılmaz Güney’in güzel bir sözü vardır. Bence bu durumu en güzel şu cümleler açıklar: “Arkadaşlar! Dışarıda bir şeyler oluyor farkında mısınız? Uykuda olanları sarsın, uyandırın. Herkese söyleyin yakında ışıklar kesilebilir. Karanlıkta ne yapacaksınız?”

Evet bütün mesele bu. Karanlıkta ne yapacağız? Bizler diğer arkadaşlarımızla tartışmalı, onları bilgilendirmeli, haklarımızı aramalı, 1 Mayıs’ta alanlarda olup sesimizi duyurmalıyız ki başlayan her yeni günde aydınlığa bir nebze daha yaklaşalım. Hepimiz birleşerek bu sistemi yıkmalı, bitirmeliyiz.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 11:47

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