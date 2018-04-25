Mehmet Güreli’nin sergisi düşlerde yeniden yaratılan bir kasaba

Özlem Ertan, aynı zamanda sinemacı, müzisyen ve yazar da olan Ressam Mehmet Güreli’nin sergisi ‘Saint Paul de Vence Günlüğü’nü yazdı.

Özlem ERTAN

Sanatın en önemli unsurlarından biri de hayal gücü. Tüm öyküler, romanlar, resimler, filmler, senfoniler yaratıcısının hayal dünyasında doğar. Sonra büyüyüp dünyaya yayılır ve insanların hayatına temas eder. Aynı zamanda sinemacı, müzisyen ve yazar da olan Ressam Mehmet Güreli’nin 19 Nisan’da, İstanbul Teşvikiye’deki Doku Sanat Galerisinde açılan sergisi Saint Paul de Vence Günlüğü, kelimenin tam anlamıyla hayal gücünden doğan bir sergi.

Sergiye adını veren Saint Paul de Vence, Güney Fransa’da bir kasaba. On altıncı yüzyıldan beri tarihi dokusunu korumasıyla bilinen bu küçük kasabaya ünlü ressamlar HenriMatisse ile Pablo Picasso’nun da dahil olduğu pek çok sanatçının yolu düşmüş. Mehmet Güreli, otellerinde, müzelerinde eski günlerinin izlerini taşıyan Saint Paul de Vence’e hiç gitmemiş. Birlikte pek çok çalışmaya imza attığı sanatçı dostu Görkem Yeltan, bir gün Saint Paul de Vence’in fotoğrafını göstermiş ona. Bu fotoğraf sanatçının hayal dünyasını hareketlendirmiş, akabinde de bu kasaba hakkında araştırma yapmış ve yeni fotoğraflar bulmuş.

‘BELKİ BİR DE KİTAP ÇIKAR’

Sonunda ise hiç görmediği, ama hayal dünyasında yeniden yarattığı Saint Paul de Vence ile ilgili yirmi beş tablo yapmış. Saint Paul de Vence Günlüğü’nün açılışında sohbet etme imkanı bulduğumuz sanatçıdan sergisinin öyküsünü dinledik: “Görkem Yeltan’ın bana gönderdiği fotoğrafa bakıp resimler yaptım. Sokakları resmettim. Sonra başka fotoğraflar da buldum. Bir gün oraya gidelim diye düşünüyoruz hep. Böyle hayaller kurarken ve oraya gitmeyi planlarken bu resimler çıktı ortaya. Bir gün oraya gidip günlük tutmak istiyorum. O günlükten de belki bir kitap çıkar, belki de yeni bir sergi… Hayal kurmak sanatın özünde var. Gitmediğim, ama gitmek istediğim yerleri hayal ediyorum. O sokaklarda dolaşmış gibiyim. Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir bu kasabadaki otellerde kalmış. Oteller bu isimlerin sayesinde önem kazanmış. Epeydir, görmediğim şeylerin resimlerini yapıyorum. Hayal etmeyi seviyorum. Hiç bilmediğim bir Fransız kasabasında dolaşıyorum rüyalarımda. Belki oraya gittiğimde düşlediğimden farklı şeylerle karşılaşacağım, ama hayal ettiklerimi de bulacağıma inanıyorum.”

SOKAKLAR VE SURETLER

Mehmet Güreli’nin imzası haline gelmiş, gözleri hafifçe yana kayık ve düşüncelere dalmış yüzler,Saint Paul de Vence Günlüğü’nde de karşımıza çıkıyor. Bu kez Saint Paul de Vence’in görmüş geçirmiş sokaklarında, kafelerinde görüyoruz Mehmet Güreli’nin fırçasında hayat bulan yüzleri. Sanatçı, hayal dünyasından yeni resimler, kitaplar, filmler çıkarmaya devam edecek. Siz de bu arada 8 Mayıs’a kadar açık kalacak olan Saint Paul de Vence Günlüğü sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 22:06

www.evrensel.net