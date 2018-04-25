Bolu F Tipi'nde sivrisinekten ‘örgütsel haberleşme’ çıkardılar!

Bir tutuklunun, arkadaşına gönderdiği mektupta yer alan ‘sivrisinek’ ifadesi, cezaevi yönetimince ‘örgütsel haberleşme’ olarak değerlendirildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Bolu F Tipi Cezaevinde kalan hükümlü Duran Kıvanç gazetemize gönderdiği mektupta, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini anlattı. Bolu F Tipi Cezaevinde mahpuslara ve ailelerine telefonda tekmil dayatması uygulandığını, beş kitap sınırlaması getirildiğini ve ziyaret hakkının sınırlandırıldığını aktaran Kıvanç, yasakları kapı döverek protesto etmeleri sebebiyle iki ayı aşkın süredir havalandırma kapılarının kapatıldığı bilgisini verdi. Kıvanç, “Yani artık hava da yasak” dedi.

‘SİNEKTEN YAĞ ÇIKARIR GİBİ ÖRGÜT ÇIKARDILAR’

Kıvanç, 5 Mart 2018’de Sincan Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulan arkadaşı Gülay Korkmaz’a göndermek istediği mektubun cezaevi yönetimince “şifreli konuşma” ve “örgütsel haberleşme” olarak değerlendirilerek alıkonulduğu bilgisini verdi. Kıvanç, yaşanan trajikomik olayı şöyle özetledi: “Mektubun içinde bulunan bir kartta yaptığım espriden, deyim yerindeyse ‘sinekten’ örgütsel haberleşme çıkarmayı başardılar. Siz kışın ortasında sivrisinek görseniz şaşırmaz mısınız? Bu hapishane dedikleri böyle bir şey işte. Yaz kış demeden uçuşuyor sivrisinekler. Bu daracık hücrelerde o kadar çok olabiliyorlar ki ilginç geliyor insana. Üstüne bir de günde 30-40 sinek öldürünce artık esprisi de oluyor işin. Mesela “Sinek Öldürme Komitesi iş başında” gibi, “Sinek Öldürme Timi” gibi... Arkadaşıma gönderdiğim mektupta, sinek avlama esprisini anlatmıştım. Ancak ‘Disiplin Kurulu’ şifreli konuşma ve örgütsel haberleşme olarak değerlendirdi. Mektubuma el konuldu. Kısacası sinekten yağ çıkarır gibi sinekten örgütsel haberleşme çıkardılar. Sinek küçük ama mide bulandırır derler, peki ya tecrit? Sinek küçük ama ondan da fazla mide bulandıran şeyler var bu tecritte.”

‘SAKINCALI MEKTUP’

Kıvanç gazetemize yazdığı mektupla birlikte Disiplin Kurulunun alıkoyma kararının tutanağını da gönderdi. Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının “sakıncalı mektup” değerlendirme kararında, “Mektupta şifreli konuşmalar olduğu anlaşılmış ve terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olabileceği düşünüldüğünden söz konusu mektubun alıkonulmasına karar verilmiştir.” denildi. Cezaevi yönetiminin el koyduğu ve örgütsel haberleşme olarak değerlendirdiği mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: “Silivri’de sinek öldürme komitesi vardı değil mi Selda abla bahsediyordu. Bizim de sinek öldürme timimiz vardı. Yaz kış demeden (SÖT) iş başındaydı. Nasıl? Ankara’da sivrisinek var mı? Bolu’da hâlâ sivrisinek var inanır mısın... Öyle böyle değil hem de...”

KARİKATÜRE DE YASAK

Düzce T Tipi Hapishanesinde tutulan arkadaşı Selda Bulut’a göndermek istediği mektuba da içinde bulunan karikatürlerin “Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanını küçük düşürücü olarak” değerlendirilerek el konulduğunu söyleyen Kıvanç, “Hapishaneye günlük gelen gazetelerdeki karikatürle hiçbir farkı olmayan karikatürlere de yasak geldi. Bolu’da Bolu Beyi’nin zulmü devam ediyor. Bizler de Bolu Beyine karşı Köroğlu olmaya devam ediyoruz, edeceğiz.” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 20:57

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