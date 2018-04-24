Fotoğraf: whitehouse.gov
Trump: Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız'
24 Nisan 2018 20:23
ABD Başkanı Donald Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, '"Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız'' dedi.
Trump ayrıca ''İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz'' ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 20:27
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