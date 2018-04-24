CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu’ya ittifak yetkisi verdi

CHP Parti Meclisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya seçimlerde ittifak yapabilmesi için tam yetki verdi.

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran erken seçimleri gündemiyle toplandı ve ittifak konusunda kararını verdi.

CHP PM'nin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi.

'EN GENİŞ İTTİFAK MODELİ'

Tezcan, "Herhangi bir biçimde Cumhurbaşkanı adayı tespiti görüşmemiz olmamıştır. Muhtemel bütün adaylar isminde görüşülmüştür. İsimlere takılmama konusunda Parti Meclisi'nde ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır" dedi.

Tezcan'ın açıklamasının devamı şöyle: “Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu’ya oy birliğiyle tam yetki verdi. Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs’a kadar devam edecek. Parti Meclisi'miz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır. Parti Meclisi'nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir. Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır.

Şu aday olmalı, şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi'miz Genel Başkan'a sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 20:17

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