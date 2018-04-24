Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyünde bulunan ve definecilerce tahrip edilen 8 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu’ndaki kayalıklarda yer alan ve define avcılarının tahrip ettiği 8 bin yıllık “kaya mezarları” keşfedilmeyi bekliyor. Sivas Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen bölge, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında tescil edildi.

Kayardı olarak bilinen mevkide, kayalık sırtın orta kesimlerinde arkeolojik yerleşimin varlığını gösteren yoğun seramik parçalarına rastlanırken, yine bu kısımlarda kayalığın doğu yüzüne oyulmuş bir kaya mezarı dikkat çekiyor. 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya mezarı ve çevresindeki eklentilerin zaman içerisinde hazine avcıları tarafından tahrip edildiği görüldü.

‘GELSİNLER, BİR BAKSINLAR’

Bölge hakkında bilgi veren Kalın Köyü Muhtarı Beşir Koç, bölgenin turizm potansiyeli yüksek bir yer olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Koç, “Bulunduğumuz yer Kayardı mevkii, kaya mezarlıkları dediğimiz bir yer. Burada çok tarihi eser bulan oldu. Defineciler nereden geliyorlarsa geceleri geliyorlar sabah baktığımız zaman görüyoruz ki her yeri kazmışlar. Buradan yetkililere sesleniyorum gelsinler, görsünler bir baksınlar.” dedi. (Sivas/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 18:58

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