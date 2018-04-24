İzmir Kitap Fuarını 483 bin 725 kişi ziyaret etti

TÜYAP'ın yaptığı açıklamaya göre 16-22 Nisan arası gerçekleştirilen İzmir Kitap Fuarı 483 bin 725 kişi ziyaret etti.

TÜYAP, 16-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarına katılan ziyaretçi sayısı verilerini açıkladı. Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği düzenlenen fuara katılım geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 9 artış göstererek 483 bin 725 okura ulaştı.

Bu yıl, İzmir Kitap Fuarını okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış göstererek 31 bin 749’a ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.

Bu yıl 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen 23. İzmir Kitap Fuarı, 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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