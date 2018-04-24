Igor Tudor, Udinese ile anlaştı

Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Serie A ekiplerinden Udinese'yi çalıştıracak.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Calcio, son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un takımın başına getirildiğini açıkladı.

2017-2018 sezonuna Luigi Delneri yönetiminde başlayan, 21 Kasım 2017'de ise Delneri ile yolları ayırarak Massimo Oddo'yu göreve getiren Udinese Calcio, İtalya Serie A'da alınan üst üste 11 mağlubiyetin ardından Oddo ile yollarını ayırarak takımın başına Igor Tudor'u getirme kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'un başına getirilen, daha sonra ise Galatasaray ile anlaşan Hırvat çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun 16'ncı haftasında alınan Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sarı kırmızılı takımla yollarını ayırmıştı.

Udinese Calcio, İtalya Serie A'da ligin bitimine 4 hafta kala 33 puanla 15'inci sırada kendisine yer buldu. İtalyan ekibinin küme düşme hattı ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Igor Tudor, profesyonel futbol kariyerinin 10 yılını İtalya'da geçirdi. Tudor, Juventus'la çıktığı 111 maçta 15 gol kaydetmişti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:59

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