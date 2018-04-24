ETF Tekstil işçileri, patronun düşük zam teklifini kabul etmiyor

Tuzla'da kurulu ETF Tekstil'de çalışan işçiler, patronun sözleşme masasında sunduğu düşük teklifi kabul etmiyor. Deriteks ile sözleşme masasına oturan ETF Tekstil patronu, işçilere yüzde 8 zam, ilk yıl için bir maaş, ikinci yıl için bir buçuk maaş ve üçüncü yıl için iki maaş ikramiye teklif ediyor.

İşçiler, kazanılmış haklarını patronun almak istediğini belirterek bir önceki sözleşmede iki maaş tutarında olan ikramiyenin teke düşürülmeye çalışıldığını söylüyor. İşçilerin ve sendikanın talebi ise yüzde 12 oranında zam ve 4 maaş tutarında ikramiye. Patronun "İşler kötü, kapatma noktasındayız" yönündeki demeçlerine de tepki gösteren işçiler, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda sendika öncülüğünde eylemlere başlayacaklarını ifade etti.

Yaklaşan 1 Mayıs ile ilgili de hazırlıklarını yapan işçiler, güçlü bir şekilde alanlara çıkarak taleplerini 1 Mayıs'ta da dlle getirmek istiyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:19

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