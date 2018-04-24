Çukurca’da yolları yasaklanan berivanlar zorluk çekiyor

Çukurca’nın Taşbaşı köyündeki berivanların geçen yıl asma köprüleri, bu yıl da patika yolları askerler tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Taşbaşı köyünde yaşayan ve geçimini süt sağarak sağlayan berivanlar, yasaklar nedeniyle büyük güçlük çekiyor. Berivanların geçen yıl asma köprüleri, bu yıl da patika yolları askerler tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Hakkari’den Çukurca ilçesine kadar yol boyunca Zap Nehri üzerinde ulaşımı sağlayan tarihi asma köprüler geçen yıl haziran ayında “güvenlik” gerekçesiyle yıktırılmıştı. Taşbaşı köyü ile 4 kilometrelik mesafede bulunan koyun sağma alanına her gün gitmek zorunda olan köyün berivanları ise Zap nehrini aşmak için tahta ve bidonlardan yaptıkları derme çatma teleferik yöntemlerle geçiyordu. Yaşadıkları tehlikeli yolculuğa yetkililer tarafından hiçbir çözüm getirilmeyince, köylüler bu kez mezraya ulaşmak için Zap’ın karşı tarafında patika bir yol yaptı. Bu yıl yaptıkları patika yol da aynı gerekçelerle yasaklandı.

‘3 SAATLİK YOLU YÜRÜMEK ZOR’

Berivanlardan Piroz Çiftçi, ulaşımı yasaklanan Melotê mezrasına gitmenin hayvanları için daha yararlı olduğuna dikkat çekerek, “Başka gidecek yerimiz yok, o bölgeyi kullanmak zorundayız. Zaten geçen yıl köprümüzü yıktılar ve yıl boyunca çok zorlandık. Şimdi eski köye 3 saat yürüyerek gitmek zorunda kalacağız. Köprümüz de yolumuz da yapılmalıdır, biz hayvancılıkla yaşamımızı sürdürüyoruz. Onlar olmasa hiçbir geçim kaynağımız bulunmuyor” diye konuştu.

Berivanlardan Azize Demir ise, şimdi keçi sağmak için gidecekleri bölgenin çok uzak olduğunu ve yolları aşmakta zorlandıklarını belirterek, yasakların kalkmasını istedi. Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Demir, özellikle kadınların yol nedeniyle çok zorlandığını belirtti. (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:56

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