AKP sözcüsü Ünal: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e: Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz

AKP Sözcüsü Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclisteki dünkü 23 Nisan özel oturumundaki sözlerine sert tepki gösterdi: Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir'' dedi.

AKP MKYK’sı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.

Ünal, AKP’de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

Ünal açıklamasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını hedef tahtasına koydu: "Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı altında konuşan bir genel başkanının sivil darbe olarak nitelendirmesi kontrollü darbe olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bir siyasi hareketin liderine cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama haddi yoktur. Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı salladıklarını biz çok biliyoruz. O sallanan parmak bu aziz millete sallanmış demektir. Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclis'in mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz” dedi.

KILIÇDAROĞLU'YA: KENDİSİNDEN FİRAVUN DA OLMAZ ÇÜNKÜ FİRAVUN DA BİR ŞAHSİYETTİR

Mahir Ünal konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de hedef alarak, “Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur” dedi.

Ünal 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi konusunda da “Burada açık bir ahlaki sorun varken sessiz mi kalalım? Bizim tepkimizin nedeni siyasi ahlaksızlığadır" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAY OLMA İHTİMALİ

Ünal Abdullah Gül’ün aday olma ihtimaliyle ilgili olarak da, “Bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Çıkarlar açık ve net bir ifade söz konusu olursa o zaman siyasetimizin gündemine girer. Görüşmelerle ilgili bir bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize bakıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:09

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