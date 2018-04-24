Stockholm’de ‘Raperin’ sergisi gerçekleştirildi

İsveç'in başkenti Stockholm’de, 1991 yılında Saddam Hüseyin baskısına karşı başlatılan ‘Raperin’ (ayaklanma) sergileştirildi.

İsveçli Sanatçı Hannes İsaksson, Kürtlerin 1991 yılında Saddam Hüseyin rejiminin baskılarına karşı başlattığı ‘Raperin’i (ayaklanma) sergileştirdi. Stockholm’deki Kürt Kütüphanesinde hafta sonu yapılan serginin açılışına Kürtlerin yanı sıra çok sayıda İsveçli de katıldı. İsaksson, serginin açılışında yaptığı konuşmada Rojava’da Kürtlerin IŞİD çetelerine karşı verdikleri mücadeleden etkilendiği için Kürt tarihini araştırdığını söyledi. Kürtlerin mücadelesinde Raperin’in önemli olduğunu ve bu nedenle ayaklanma döneminde yaşamını yitirenlerin anısına bir sergi düzenlemeye karar verdiğini belirten İsaksson, o dönemde savaşan, göç eden kişilerin resimlerini bulabilmek için fotoğraf ajanslarıyla ilişki kurup resimleri temin ettiğini, daha sonra bu resimleri özel bir teknik kullanarak tahtaya çizdiğini ve yağlı boyayla boyadığını anlattı. Resimlerin çoğunluğunun Türkiye-Irak sınırında çekildiğini söyleyen İsaksson, daha çok göç eden insanlarının portrelerini kullanmış. 50 civarında resmin bulunduğu sergide silahlı peşmergelerin resimleri de bulunuyor.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

‘RAPERİN’DE NELER OLDU?

5 MART 1991 günü Süleymaniye’ye bağlı Raniye kentinde halk, Saddam rejimine karşı ayaklandı. Önce Süleymaniye daha sonra tüm Güney Kürdistan’a yayılan ayaklanma sırasında pek çok yerleşim biriminde rejim güçleri etkisiz hale getirildi. 27 Mart’ta rejim güçleri Kerkük, 31 Mart’ta da Erbil’e saldırdı. Yüz binlerce Kürt Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. (Stockholm /EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:57

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