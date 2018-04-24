CHP'li Onanç: Birbirini tamamlayan muhalefet kararsızları çekebilir

CHP eski PM Üyesi Gülseren Onanç, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede bir yönetememe krizi olduğunu belirten CHP Eski PM Üyesi Gülseren Onanç, baskın seçim kararının ‘yönetememe halinden’ kaynaklandığını söyledi. Önemli bir kararsız seçmen kitlesi olduğunun altını çizen Onanç, “Birbirini tamamlayan muhalefet kararsızları çekebilir. Bizim açımızdan çok önemli ve yaşamsal bir seçim; ya tek adam rejimi ya parlamento, ya hak ve özgürlükler ya bütünsel itaat gibi çok önemli bir ayrımdayız” dedi.

Mezapotamya Ajansına konuşan Gülseren Onanç, baskın seçim kararının gerekçelerini şöyle açıkladı: “Ekonominin kötü gidişatı önemli bir rol oynuyor. AKP içerisinde önemli bir dağılma var. Rahatsızlık böyle devam edemezdi. Erdoğan sadece Saray’dan partiyi idare edemiyor durumdaydı. Bir partiyi yeniden yenilemek, kendince hâlâ FETÖ’cü artıklarını tasfiye etmek gibi bir telaşları vardı. Bir taraftan da kamuoyu yoklamaları onun kazanacağına ilişkin de bir sonuç vermiyordu. Bu yüzden OHAL’in devam edeceği bir ortamda ‘Bastırırız, baskın basanındır’ deyip böyle bir karar aldılar. Bu kadar öne aldıklarına göre burada ciddi bir rahatsızlık, artık katlanılamaz ve sürdürülemez bir durum var. Ekonomide müthiş bir dengesizlik olduğu da ortadayken ‘Bir an önce yapalım da daha fazla aşağıya iniş devam etmeden işi kurtaralım’ demektir bu.”

‘YA TEK ADAM REJİMİ YA PARLAMENTO...’

Ülkede bir yönetememe krizi olduğu değerlendirmesi de yapan Onanç, “Ekonomiyi yönetememek, dış politikayı yönlendirememek belirli bir politikanın sadece pasif oyuncusu haline gelmek, yönetememe krizi elbet bu işin ana faktörü. Burada sorunluyu başka bir yerde aramak da yatıyor. Tayyip Erdoğan ne zamanki yönetemeyeceği bir durumla karşılaşıyor sorumluluğu bir başkasında aramayı ya da bir başkasını bu konuda suçlamayı çok iyi beceriyor. Gördüğümüz kadarıyla parti içerisindeki ve ikili sistemin dengesizliği onu yeterince güçlendirmediğini söyleyerek gidiyor” dedi.

Siyasete bir umutsuzluk ve çaresizliliğin hakim olduğunun altını çizen Onanç, “Gençleri duyuyorum ‘Her sene her sene sandığa gidiyoruz’ diyorlar ve onları haklı buluyorum. ‘Bizim açımızdan çok önemli ve yaşamsal bir seçim; ya tek adam rejimi ya parlamento, ya hak ve özgürlükler ya bütünsel itaat gibi çok önemli bir ayrımdayız’ diyoruz” diye konuştu.

‘GÜVEN VEREBİLECEK BİR ADAY OLMALI’

CHP ve HDP’nin bölgesel bir iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Onanç, bu durumda maksimum fayda sağlanabileceğini belirtti. Onanç devamla şunları dile getirdi: “Adına ne diyeceksek, demokrasi ittifakı şeklinde ülkeyi yeniden parlamenter sisteme döndüren Saadet Partisi, İyi Parti bir tarafta HDP bir tarafta olan bir CHP yönetimi böyle bir yönetim bence Türkiye’nin geleceği için de çok önemli bir açılım getirir. Şu anda CHP’nin ortaya çıkaracağı aday bu söylediğim ortak hareket etme ikinci turda da hep birlikte bir demokrasi ittifakı kurma sürecini götürebilecek ve güven verebilecek bir başkan adayı olmalı.”

‘AKP’Yİ TERK EDENLER GİDECEK LİMAN ARIYOR’

Seçimlerde kararsız seçmenlerin durumuna da dikkat çeken Onanç, “Cumhur İttifakı 40.43, diğerleri de yüzde 40.43. Aradaki o 17 ile 20 arasındaki fark daha kararsızlar. Şimdi bu kararsızların dağılımı nasıl olacak? Bu kararsızların dağılımda oluşturulacak kütlenin dinamizmi çok önemli. Cumhur İttifakının oluşturduğu o kitle belli ve asıl bu tarafın yaratacağı dinamizm önemli. Başkan ve vekil adaylarıyla vereceğimiz ortak resimlerle eğer Türkiye’nin geleceği barış, huzur, adalet içinde olacaktır gibi bir söylem çıkarsa o bloktan işte bütün bu 3-4 partinin temsil ettiği parti temsilcileriyle müthiş güven verir. O kararsızlar bence o aradıkları limanı bulabilirler. AKP’yi terk edenler var. Sadece gidecekleri limanı bilmiyorlar. Bu noktada muhalefet partilerine çok iş düşüyor. Bir tarafta biliyor ki iyi kötü birileri bir şey götürdü 15-16 yıl. Belirsizlik de istemiyorlar. Burada anlaşan takım halinde olabilecek. ‘Türkiye koalisyonlardan çok çekti kardeşim’ diyor. Bu imajı verebilirse birbirini tamamlayan ülkeye güven veren muhalefet o kararsızları kendine çekebilir” diye konuştu.

220 BİN SANDIĞA 220 BİN KİŞİ...

Seçimdeki en önemli konulardan birinin sandık güvenliği olduğuna dikkat çeken Onanç, “Sandık güvenliği meselesinde Türkiye bence bayağı yol katetti. Özellikle son 4 seçimde bağımsız Oy ve Ötesi, Hayır ve Ötesi, Hayır Meclisleri, kurulan irili ufaklı sandık müşahitliği organizasyonları var. Sensiz Olmaz diye bir ekip kuruldu. İnsanlar ‘Seçim günü gideyim burada görevimi yapayım’ diyorlar ve ben buna güveniyorum. Bu öğrenilen deneyim genişletilebilecek de bir şey. Kadın örgütleri ve Kadın Meclisleri ile bir şey yapmayı planlıyoruz ayrıca. Bu kadınları bölgedeki sorunlu yerlere göndermeyi konuşuyoruz. Burada bayağı çalışma var ve oyuna sahip çıkan çok bilinçli bir vatandaş kitlesi var artık. 220 bin sandık var Türkiye’de ve şu an 220 binden fazla kişi mobilize olmuş durumda partiler haricinde” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:50

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