Dünya Kadın Yürüyüşü: Kadınlar ağır bir şekilde sömürülüyor

Dünya Kadın Yürüyüşü, 5 yıl önce Bangladeş’te Rana Plaza’nın yıkılması sonucu yaşamını yitiren kadınları anmak için açıklama gerçekleştirdi.

Bangladeş’te, 8 katlı giyim mağazasının çökmesi ile büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 1138 işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan facianın yıl dönümünde Ankara’da kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.

Küresel Dayanışma ve Eylem Günü olarak ilan edilen 24 Nisan’da SES Ankara Şube binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, “24 Nisan’da Dünya Kadın Yürüyüşü olarak biz, cinsiyete dayalı iş bölümüyle eşitsizlikleri koruyan ve kalıcılaştıran bir yandan geniş bir ekonomik alan içerisinde kadınları yeniden üretim işine tabii kılıp öte yandan bu emeği görünmez ve değersiz kılan ataerkil kapitalist sistemi kınıyor ve buna karşı mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. “İnsanlar güvenlik ve daha iyi yaşam koşulları arayışı içinde kırdan kentlere ya da kentlerden başka ülkelere göç etmeye zorlanıyor.” diyen Atasoy şu ifadeleri kullandı: “Çoğunlukla kadınlar dolandırıcılığın kurbanı olmakta ve hiç bir kaçış yolu olmadan kendilerini cinsel sömürü, zorla çalıştırma veya köle emeği olarak pazarlayan suç şebekelerinin ağına düşmektedir. Kadınların kendi içinde, kadınlarla erkeklerin ve insanlarla doğanın bir arada ve dayanışma içinde yaşamını savunuyoruz” dedi. Atasoy, 1 Mayıs’ın yaklaştığını söyleyerek talepleriyle birlikte bütün kadınları Tandoğan Meydanı’na çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:17

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