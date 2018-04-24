'Siber Güvenlik' konferansının sitesi hem güvenli değil hem TC istiyor

Çok sayıda kamu kurumu ve üniversitenin düzenlediği Uluslararası Bilgi Güvenliği Konferansı'nın web sitesi 'güvenli' olmadığı için eleştiriliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi, Ulaştırma Bakanlığı, ODTü ve İTÜ tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı için hazırlanan web sitesinin "güvenlik" kriterlerini sağlamaması eleştirilere neden oldu.

17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği açıklanan konferansın ana teması "Siber Güvenlik ve Blok Zincir Teknolojisi" olarak belirlenmiş. Katılımın ücretsiz olduğu konferansa kaydolmak için sitede yer alan formu doldurmak gerekiyor. Ancak web sitesi, SSl sertifikasına sahip olmadığı için "güvenli" değil. Dahası, formu doldurmak istediğinizde, "Sayın Başbakan'ın katılımlarından dolayı T.C. Kimlik No girilmesi zorunludur" uyarısıyla karşılaşıyorsunuz.

Yani, "Siber Güvenlik" konulu konferansa katılabilmek için, güvenlikli olmayan bir web sitesine TC numaranızı yazarak kaydolmanız istiyor.

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyanık, söz konusu uygulamayı attığı Tweet'lerle eleştirdi.:

Şevket Uyanık'ın Tweet'leri şöyle:

"- Bilgi Güvenliği(!) konferansına gitmek için form doldurdum. "Sayın Başbakan'ın katılımından dolayı TCKN zorunlu" dedi! Konu: "Siber Güvenlik ve Blok Zincir Teknolojisi". Bu kafayla zor zor..

- Bilgi Güvenliği konferansı düzenliyorsunuz, konu siber güvenlik, TCKN istediğiniz sitede SSL yok! Bence siz bu konuları konuşmayı bırakın, olmuyor, üzerinize oturmuyor. Kermes düzenleyin..

- "Güvenlik" dediğimiz milletin TC Kimlik Numarasını almak değildir. Bilgi güvenliği konferansı iddasıyla yola çıkıp vatandaşın ve sitenin güvenliğini almaktır önce. Bunu yapamıyorsanız o konferans tamamen boş laflarla dolu. O etkinliğe ayrılan parayla çok şey yapılırdı, yazık .."

TBİD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şafak Sarı da attığı Tweet'le uygulamaya tepki gösterdi:

"Bilgi Güvenliği Konferansı'nda zorunlu olarak TC Kimlik Numaramı istiyorsunuz ama sitenizde SSL sertifikası yok. Yani en temel kişisel verim çalınmaya ve kullanılmaya müsait durumda. Bilgilerim güvende değil"

YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALAR ELE ALINACAK

Konferansın web sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

"ISCTurkey 2018 Konferansının ana teması "Siber Güvenlik ve Blok Zincir Teknolojisi" olarak belirlenmiştir. Makineler arası iletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zekâ ve Blok Zincir Teknolojisi uygulamalarının artması hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Konferansta Blok Zincir Teknolojisi çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler, değişimler; Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti alanında gerçekleşebilecek siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin yanı sıra, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamalar ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir." (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 14:56

www.evrensel.net