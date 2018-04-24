Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 'Seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin “Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı” gerekçesiyle Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptı.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.



Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.



Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı.



Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

BİNALİ YILDIRIM: KENDİ İŞLERİNE BAKSINLAR

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyinin bu çağrısına "Kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak" diye yanıt verdi.

"Avrupa Konseyi Parlamentosu, bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın" diyen Yıldırım, " Avrupa Konseyi, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder" ifadelerini kullandı.

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ÖMER ÇELİK: ‘SEÇİM ERTELEYİN’ DEMEK HADDİNİ AŞMAKTIR

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de “’Seçimi erteleyin' demek haddini aşmaktır" değerlendirmesinde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade ne öncesinde siyasi saiklerle ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. 'Seçim yaparsanız meşruluğunu sorgularız' o yüzden 'Seçimleri erteleyin' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiye'nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur” dedi.

KARARIN YAPTIRIMI YOK

Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan, aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM, Nisan 2016'da Türkiye'yi denetim sürecine almıştı.



Denetim Komisyonu'nun bu karar sonrası 24 Haziran seçimleri için gözlemci heyeti gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor. Bir Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:56

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