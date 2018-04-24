Gazeteci Nedim Türfent’in haber fotokopilerine el konuldu

Tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’e, kendisi ile ilgili gazete ve ajanslarda çıkan haberlerin yer aldığı fotokopilere el konuldu.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nedim Türfent’e kargo ile yollanan ve kendisi ile ilgili çıkan haberlerin fotokopilerine Cezaevi İdaresi tarafından el konuldu. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Eğitim Kurulu, el koyma gerekçesinde, “Devletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği”, “Devletin kurum ve organlarını aşağılayan ifadelerin yer aldığı” ifadelerine yer verdi.

‘VİDEODA DEVLETİ KARALAYICI İFADELER VAR’

Nedim Türfent’in “Türkün gücünü göreceksiniz” başlıklı videosu hakkında Bakanlık ve Valilik tarafından soruşturma başlatılmasına rağmen Cezaevi Eğitim Kurulunun “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik karalayıcı ifadelerin bulunduğu ve devlet nezdinde işkence usulü politikaların benimsendiği şeklinde mesnetsiz, yersiz ve asılsız iddiaları barındırdığı ve bu durumun, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılayan ifadelerin yer aldığı ve Türk Ceza Yasası’nda suç teşkil ettiği görülmektedir” denilmesi dikkat çekti.

Yine kararda, Ceza İnfaz Kurumunun fotokopilere el koyma gerekçesi ise şöyle izah edildi; “Bu hüküm gereğince suçu ve suçluyu öven süreli veya süresiz yayınların kişilere verilmesi durumunda hem kurumsal hem de toplumsal bir infial söz konusu olacağı kesindir. Kaldı ki fotokopilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Üniter yapısına aykırılık arz ettiği var olan sisteme karşı bir tehdit unsuru taşıdığı görülmektedir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği, toplum arasında kargaşa ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığı tespiti Eğitim Kurulu tarafından hasıl olmuştur.”

Fotokopilerin Türfent’e verilmemesine karar veren Eğitim Kurulunun 10 Nisan’daki kararına Türfent tarafından 11 Nisan tarihinde itiraz edildi. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 14:29

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