İki gazeteci yarın hakim karşısına çıkıyor

Sınır hattında takip ettiği haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan kapatılan dihaber’in Muhabiri Erdoğan Alayumat, yarın hakim karşısına çıkacak.

Sınır hattında takip ettiği haberler gerekçe gösterilerek 27 Temmuz 2017’de tutuklanan KHK ile kapatılan dihaber’in Muhabiri Erdoğan Alayumat, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Avukatı Tugay Bek, davanın iktidarın özgür basına yönelik baskısının bir parçası olduğunu vurguladı. Alayumat ile aynı davada tutuksuz yargılanan Nuri Akman hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” suçlamasıyla 45’er yıl hapis cezası isteniyor.

Alayumat, ilk duruşmada yaptığı savunmada, hakkındaki “casusluk” suçlamasına dair “Her şeyden önce gazeteciyim ve bu meslekten yargılanıyorum” yanıtı verdi. Yine sınır hattında takip ettiği haberlere dair de, “Casusluk olması için bilgileri bir örgütle ya da ülkeyle paylaşmam gerekir. Mail adresim, kimlere haber gönderdiğim belli. Casusluk faaliyetinde bulunduysam belgeleri kime nereye göndermişim. Yaptığım haberlere benzer haberler daha önce binlerce kez yapıldı. Benzer fotoğraflar binlerce kez yayımlandı. Devlet sırrıysa daha önce binlerce kere yayınlandı” savunmasında bulundu.

AVUKAT BEK: GAZETECİLİK YARGILANIYOR

Alayumat’ın Avukatı Tugay Bek, müvekkilimin gazetecilik faaliyetleriyle elde etmiş olduğu bilgi, belge, fotoğraf ve yazılardan üretilerek çıkarılmış bir iddianame ve dava sürecini yaşadıklarını ifade etti.

Av. Bek, iddianamede İskenderun’da faaliyet yürüten taş ocaklarının çevreye verdiği zarar üzerine haber yapılması, fotoğraf çekilmesinin dahi oldukça zorlama bir yorumla “örgütsel faaliyet” olarak gösterilmesi üzerinde de durdu. (Adana/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:41

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