Pervin Buldan Ayşe Öğretmen'e mektup gönderdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Öğretmen Ayşe Çelik’e mektup gönderdi: Çocuklar hapishanede değil, özgür yarınlarda büyüyecek.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sokağa çıkma yasakları döneminde bir TV programına bağlanarak “Çocuklar ölmesin” dediği için bebeğiyle birlikte cezaevine gönderilen Öğretmen Ayşe Çelik’e mektup gönderdi. Buldan, “Ayşe Öğretmenim, sevgili kız kardeşim” diyerek başladığı mektubunda “Bütün dünya bilir ki, hiçbir dinde, hiçbir öğretide ve hiçbir ahlakta yaşamı savunmanın bir suç olduğu görülmemiş, bu erdemli davranışa hapis cezası öngörülmemiştir. Sana ve bebeğine reva görülen bu haksız, vicdansız, insafsız uygulamayı aklını ve vicdanını yitirmemiş hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir.” dedi.

‘SONSUZ BİR MAHCUBİYET DUYGUSU İÇERİSİNDEYİM’

“Barışı henüz sağlayamadığımız, adaleti tesis edemediğimiz her gün için size ve bütün halkımıza sonsuz borçluyuz.” diyen Buldan mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Bu borçluluk duygumuzun omuzlarımızdaki yükü, aldığınız gayrimeşru mahkumiyet kararıyla daha da ağırlaşmıştır. Bilmeni isterim ki, bizler yaşamı soluduğumuz son ana kadar bütün varlığımızla çocuklarımıza yaşanılası bir ülke vermenin mücadelesini yürüteceğiz. Sana ve Deran’a söz veriyorum ki, bu ülkede çocuklar hapishanelerde değil, özgür ve güvenli yarınlarda büyüyecekler. İyilik kazanacak. Güzellik kazanacak. Barış kazanacak. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 13:45

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