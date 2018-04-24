Ataması yapılmayan öğretmen iş cinayetine kurban gitti

Artvin’de ataması yapılmadığı için orman işçiliği yapmaya başlayan 25 yaşındaki Süleyman Avcı, tomruk çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü'nden mezun olan ve atama bekleyen 25 yaşındaki Süleyman Avcı, ormanda kesilen tomruğun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Artvin'in Sesi gazetesinde yer alan habere göre, 22 Nisan’da yaşandığı belirtilen olay, merkeze bağlı Yanıklı Köyü ormanında yaşandı.



Talihsiz kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Avcı’nın cenazesi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Tamamlanan otopsinin ardından Avcı’nın naaşı, bugün Yanıklı köyünde öğlen namazına müteakip defnedilecek. (ARTVİN)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:39

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