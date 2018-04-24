Erdoğan bir kez daha OHAL'i grev yasaklarıyla savundu

Partisinin grup toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan, OHAL'i savunurken bir kez daha grevleri yasaklamalarını öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Genel Kurul toplantısında konuştu. Erdoğan, bir kez daha patronlara seslenerek OHAL'i grev yasaklarıyla savundu.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu erken seçimde aday olmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu için "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya hakaret etti" ifadesini kullanan Erdoğan, dün TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda yaşananlar için de konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları aktarırken CHP'yi "Bunlar Bağdat Caddesi'nde alkışlayandan oldu" cümlesiyle suçladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kendi siyasetlerini bu önemli günü(23 Nisan) zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Benim Marmaris'ten gelişimin nasıl olduğunu, dün orada bir terbiyesiz vardı nasıl olduğunu nasıl biliyorsun? Olayı yaşayan benim, insanda ahlak denilen bir şey olur.

Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum.

15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, Eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. Bunlar Bağdat Caddesi'nde alkışlayandan oldu.

Ertesi gün Cuma ve biz oradan ayrılmadık. Operasyon bitti, bitene kadar orada biz dimdik durduk. Genelkurmay’ı vekaleten orada Ümit Paşa’ya verdik. Bay Kemal bunları biliyor musun?

Dün baktın ki cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, konuşma yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Ve edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini, yaptırmam ya… AK Parti genel başkanına belki yapabilirsin, ama bu ülkenin cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla da dün tabi oradaki gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.

'15 ADAMIN İYİ PARTİ'Yİ KABUL ETMEDİ'

Önce Bay Kemal 15 tane adamını gönderdin sen sözde İYİ Parti’ye. Peki bu 15 tane adamın senin sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi? Kabul etmedi, niye? Dün baktım ki sözde İYİ Parti’nin koltuklarında senin 15 adamın yok, hala CHP koltuklarında duruyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki anlaşamadın, ikna edemedin. Ve bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum. Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Ama sözde İYİ Parti, dün orada bir üç dört kişi vardı. Arka koltuklar boş, onlar nerede? Onlar CHP grubunun sıralarında. Ama böyle bir fırsat oldu ve bu fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu.

En güzeli şu, şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız hamd olsun yok. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. İlkini ayın 6’sında açıklayacağız bu manifestomuz olacak. Ardından da inşallah aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız.

'MEZHEPÇİ SAPLANTILARINA YENİK DÜŞTÜ'

Bu zat(Kemal Kılıçdaroğlu) geçenlerde mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya hakaret etti. Ya bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı’yı, kurucu unsuru olan Yörüklere Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Bir defa haddini bileceksin ya. Onlara teslim ettiği halde, can güvenliğini onlara teslim ettiği halde sen nasıl oluyor da yörüklerden, diğer obalardan Osmanlıyı koparmaya çalışıyorsun? Bizim ecdadımız bırak yörüklere zulmetmeyi, Avrupa’nın içlerinden Afrika’nın derinliklerine kadar zulüm gören kim varsa hepsinin yanında olmayı kendine görev bilmiştir. Bu zatın iflah olmayacağı iyice anlaşılmıştır. Bu zatın boyunun ölçüsünü, tabi yüreği yetip meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.

'KILIÇDAROĞLU'YA 'ADAY OL' ÇAĞRISI

Ve dün Meclis’te tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanan hadiselerin takdirini ben milletime bırakıyorum. Sadece dünkü görüntünün dahi, Türkiye’nin yönetim değişikliğine gitmesinin ne kadar isabetli olduğunu ispatladığına inanıyorum. Bay Kemal zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Niye sağda solda aday arıyorsun ya? Gel aday oluver. Benim aziz milletimin sana muhabbetini de görelim. Hiç vakit kaybetme ve yola erken çık.

'OHAL'DE GREV YOK'

Bay Kemal sen memurdun o zaman OHAL kararları nasıl alınır devam eder etmez bilmezsin. Bu ülkede OHAL ile idare edildiği dönemler bizim OHAL kararlarını uyguladığımız dönemler gibi değildi. O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Şu süreç içerisinde Türkiye'de sanayi durmamıştır. Tezgah bozulacak çünkü. Size bu tezgahı bozdurmayız. Bay Kemal biz Cudi'den Kandil'den Tendürek'ten çıkmayacağız.

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'BİZ BU YOLDA ÖSO İLE BERABERİZ'

Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 oldu. Kuzey Irak'ta 353 yurt içinde 258 terörist etkisiz hale getirildi. Kendisi de gidip karakol ziyareti yaptı. Bu iyi bir gelişme. Biz bu yolda Mehmetimizle hep beraberiz ÖSO ile de beraberiz.'

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, erken seçim teklifi yaptı. Bunun için 26 Ağustos tarihini kendileri teklif ettiler, biz henüz kendi içimizde müzakeresini yapmadığımız için grup konuşmamızda ben iki defa seçimlerin 2019 Kasım’da yapmakta beis görmedim. Arkadaki odamızda arkadaşlarımızla bir istişare yaptım. MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarımızın ardından istişarelerimiz sürdü. Bahçeli ile daha önceden planlanan kararlaştırılmış bir görüşme kararı vardı. Onu da gerçekleştirerek erken seçim meselesini kendisiyle değerlendirme imkanını bulduk. İstişarelerimiz devam etti. Bilindiği gibi ana muhalefet partisi eskiden beri erken seçim çağrısı yapmıştı. Biz ana muhalefetin böyle boş işlerine alışık olduğumuz için milletimiz ne istiyor ona baktık ve hareket tarzımızı da ona göre belirledik. Daha biz herhangi bir açıklama yapmadan ana muhalefet partisinin ‘hodri meydan’ diyerek ortaya atıldığını gördük. Bu tablo bize Türkiye’nin

Halbuki bizim önümüzde kullanabileceğimiz 1,5 yıllık bir dönem vardı. Yani 1,5 yıl daha bu koltukta oturmamız mümkündü. Uzun istişareler sonunda bu 1,5 yıllık dönemden fedakarlık yaparak Türkiye’yi içine düştüğü erken seçim tartışmalarından kurtarma kararı aldık. Ağustos ayının geç bir tarih olduğunu da değerlendirdik. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik.

'BURADAKİ AMAÇ SÖZ KONUSU PARTİYİ SEÇİME SOKMAK DEĞİL'

Böylece Türkiye’yi 16 Nisan 2017 halk oylamasının ardından artık adından ‘eski’ diye söz ettiğimiz, ama seçimlere kadar yürürlükte olan sistemden de kurtarma imkanını elde etmiş oluyoruz. 24 Haziran’ı ilan etmemizin ardından Meclis’imizde gereken süreçleri tamamlayarak hemen erken seçim kararını aldık. YSK ile seçim takvimini yavaş yavaş oluşturuyor. Seçime 10 siyasi parti katılıyor. Tabi bu arada eski Türkiye siyasetinin hastalığı olarak bildiğimiz garip bir durumla da karşılaştık. O da ana muhalefet partisinden 15 vekil bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis’te grup kurabilmesini sağladılar. 15 vekilin kendi siyasi iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. Bu tuhaf operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Siyasette ittifakları hukuken meşru kılan biziz, biz. Bunun adımlarını biz attık.

Çıkmış Siirt’den benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Ya bilmiyorsun ya, bu anlattıklarının hepsi yalan ya. Sizin karakteriniz de yalan var. Onu da doğru öğrenememişsin. Kaldı ki bu işin şekli bununla yakından uzaktan alakalı değil. Ama bir şey uyduracaklar ya. Bir yalan, iftira uyduracaklar ya. Biz buralara öyle gökten zembille inmedik. Biz buralara çalışarak geldik. AK Parti ile MHP’nin ittifakı şeffaf bir şekilde 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurmaya çalışıyorlar.

Ana muhalefetin etrafında kümelenen bu tezgah bizim meselemiz değildir. İşte o geçmişteki güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl milletim cezalandırdıysa, bunlara da vereceği ceza odur. Biz bugüne kadar hep olduğu gibi bundan sonra da sözümüzü sadece milletimize söyleyeceğiz.

'İLK MİTİNGİMİZİ İZMİR'DE YAPACAĞIZ'

Bir seçim maratonunu biz zaten başlattık. Biz zaten arazideyiz. Şimdi de seçime kadar geçecek süreyi en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Büyükşehirlerden sadece İzmir ve İstanbul kaldı. Bunları da yapacağız. Biz partiyiz parti. Biz öyle masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Ve bu partinin ilkeleri çalışması her şeyi bir farkın ifadesidir.

Seçim iklimine girdiğimize göre ilk mitingimizi İzmir’de yaparak bismillah diyeceğiz. Pazar günü de İstanbul’da gençlik kollarımızın il kongresini miting havasında değerlendireceğiz. Yine inşallah Mayıs ayı içerisinde Avrupa’daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı da inşallah yine bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam, şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum.

Bizim yeni dönemde milletimize taahhütlerimiz şunlar olacaktır. Yeni dönem daha fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Daha fazla refah, daha fazla zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının dönemi olacaktır. Her ne kadar nüfus artış hızımız arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da hala dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olarak 24 Haziran’ın asıl gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum. Gençlerimize ve çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını vesayetlerden darbelerden uzak bir şekilde hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturuyoruz.

Dünyayı 360 derecelik bir bakış açısıyla tarayacak hiçbir coğrafyadan uzak kalmamaya özen göstereceğiz.

Özellikle insani dayanışma, işbirliği, dostları çoğaltma konusunda daha çok mücadele edecek hem de sahadaki faaliyetlerimizi artıracağız.

Suriye’de Tel Rıfat ve Menbiç’te, diplomatik öncelikli olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

'ALTINI BELİRLEYİCİ HALE GETİRMENİN ADIMLARINI ATACAĞIZ'

İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para ve yerli para. İnşallah bu kur oyunu da bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı da söylüyorum. İnşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız.

Bütçe disiplinimizden ve reform gündemimizden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomimizi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönem daha kolay geleceğimizi düşünüyorum.

Yatırımlar bizim vazgeçilmezimizdir, yatırımlara devam. Bu yılın sonunda üçüncü havalimanımızı açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar İstanbullumuzda dev bir proje olarak Kanal İstanbul’un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine boğazdan üç katlı tünelin adımlarını da atacağız.

Ülkemizin değişik yerlerindeki malum imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili de adımlar süratle atılacak. Vatandaşımız, benim binamın geleceği ne olacak bu endişeleri taşımaktan kurtulmuş olacaklar.

Elbette meydanı haramilere bırakmayacak, kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten de geri kalmayacağız.

Ana muhalefeti ve onun kağıttan kayığına binmeye çalışanlarını kendi halinde bırakmak en doğrusudur." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 13:25

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