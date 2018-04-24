DİDF ve AABF: Tek adam rejimini pekiştirme girişimi

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Türkiye'de erken seçim kararı alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avrupa’da yaşayan Türkiyeli kökenli emekçilerin örgütü olan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Yönetim Kurulu, Türkiye’de erken seçim kararı alınması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, baskın seçimlerin amacının tek adam rejiminin güçlendirmek olduğuna işaret ederek, Türkiye kökenli seçmenleri demokrasi güçlerine destek vermeye çağırdı. DİDF tarafından yapılan açıklama şöyle: “16 Nisan referandumunda yaşanan kutuplaşmanın, halklar arasında derinleşen önyargıların yeniden yaşanmaması için Avrupa’da yapılacak seçimlerde herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Hükümetler arasında yaşanan kayıkçı kavgasının bedelini bu ülkede yaşayan tüm emekçiler ödemekte. Bir süre öncesine kadar adeta Almanya ile kanlı bıçaklı görünen Erdoğan hükümetinin, bir anda her şeyi unutarak Alman hükümetiyle girdiği ekonomik ve askeri ilişkiler unutulmamalı.

Herkesi emekçileri dini ve etnik temelde bölmeye çalışanlara karşı durmaya, emekçilerin kendi gelecekleri için birlikten, demokrasiden yana tavır takınmaya çağırıyoruz.”

AABF: AVRUPA'DA TEK ADAMA KARŞI SEFERBER OLUNMALI

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) da Türkiye’de alınan erken seçim kararı için yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “AABF olarak, şimdi hep birlikte, demokrasiyi, memleketi, hukuku, laikliği, demokratik hakları, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve parlamenter rejime dayalı demokratik cumhuriyeti kazanmak için, söz, yetki ve kararın 80 milyondan gasp edilmesini engellemek için, geleceğimizi bugünden kurmak için, herkesin bu süreçte tarihsel sorumluluk üstlenmesi, seçimlere aktif katılımı, sandıklara sahip çıkmak, şehir şehir, köy köy, mahalle mahalle, ev ev, tek tek insanlara uluşmak, dokunmak, memleketin başına örülmek istenilen siyasi felaketleri anlatmak olmalıdır. Avrupa’daki tüm demokrasi cephesinin, AKP-MHP gericiliğine ve tek adam rejimine karşı, tüm toplumsal kesimleri seferber etmek, bu baskın seçimlere Avrupa’da en güçlü cevabı vermek için, oylarımızı kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.” (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 11:27

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