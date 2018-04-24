Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bileşenleri üniversitelerine sahip çıkıyor

AKP’nin 15 yeni üniversiteyi kurarak mevcut üniversitelerin bazı bölümlerini de bu üniversitelere bağlamaya çalışmasına karşı tepkiler artarak devam ediyor.

Sunulan yasa tasarısında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin İbni Sina Üniversitesine bağlanması söz konusuyken yapılan girişimler sonrası sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bağlanmasına karar verildi. Akademik kurul toplantısının yapıldığı temel bilimler amfisi önünde eylem yaparak yaşananlara tepki gösteren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve Akademisyenler “Üniversiteme dokunma”, “Bölünmeye izin vermeyeceğiz” diyerek üniversitelerine sahip çıktı.

‘EMEKLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Eylem sırasında öğrenciler tarafından yapılan açıklamada “Üniversite giriş sınavlarında en çalışkan ve zeki öğrencilerini bünyesinde alan Türkiye’nin ve dünyanın birçok tıp kurumuna hoca yetiştirerek ülkemizin kardeş fakültesi İstanbul Tıp Fakültesiyle birlikte dünya sahnesinde temsil eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kadim tarihi ve kültürü göz ardı edilerek yurdundan, isminden, biricik üniversitesinden kopmak üzeredir. Biz Cerrahpaşa tıbbiye ve tabip hekim adayları; göz bebeğimiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin İstanbul Üniversitesinden koparılmasını, isim ve tarihini kaybetmesi suretiyle henüz kurulmamış İbni Sina Vakıf Üniversitesine bağlanarak itibarını yitirmesini kabul etmiyoruz. Kendi hayatlarını başka hayatlara adayan, halkına ve mesleğine aşık genç tabiplerin sıkı sıkıya bağlı oldukları köklerinden kopmaları, seçimlerine saygı gösterilmemesi ülkemizin tıp camiası adına büyük bir rezilliktir. Devletin çıkan bu güçlü ve kararlı sesimizi duymasını istiyoruz” denildi.

‘VARLIĞINIZ ELİNİZDEN ALINIYOR, SAHİP ÇIKIN’

Daha sonra öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kaya Özkuş şöyle konuştu: “32 yıldır öğretim üyeliği yapıyorum. Bu fakülteyle var olduk. Biz hocayız, size söyleyecek bir sözümüz olması lazım, size bırakacak bir mirasımızın olması lazım. 56 yaşındayım ve acı çekiyorum. Bu acıyı anlayın. Bir şey oluyor. Varlığınız elinizden alınıyor. Tarihiniz elinizden alınıyor, ürettiğiniz bütün iyilikler elinizden alınıyor. Buna sahip çıkmak zorundasınız. Burası sizin, bu ülke sizin, her santimetrekaresi sizin. Bunun bu kadar ucuz, bu kadar basitçe ortadan kaldırılmasına izin vermemek zorundasınız, hep birlikte.”

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

‘CERRAHPAŞA HİÇBİR ZAMAN YALNIZ YÜRÜMEYECEK’

Son zamanlarda tüm olanakların azalmasına rağmen Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin çok büyük atılımlar yaptığını ve her şeye rağmen yükselmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Öner Sözer de “Cerrahpaşa hiçbir zaman yalnız yürümeyecek” diye konuştu.

38 yıl önce Cerrahpaşa Üniversitesine öğrenci olarak geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özgür Kasapçopur şöyle konuştu: “Şimdi burada 15 yıldır profesör olarak çalışıyorum. Cerrahpaşa bu ülkenin var olan en büyük yapılarından biridir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini İstanbul Üniversitesinden ayırmak ‘Cerrahpaşa Tıp Fakültesini yok etmek’ demektir. Ama Cerrahpaşa yok olmayacak. Öğrencilerimizle birlikte daha uzun yıllar birlikte olacağız.”

‘ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ’

Amfide öğrencilere seslenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, “Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir ayrımı hiçbir şekilde düşünmemiştik. İnşallah bu ayrım yine de gerçekleşmeyecek. Bunun çabası içerisindeyiz” dedi.

“Öğretim üyesi arkadaşlarımla biraz önce uzun süre müzakere ettik” diyen Duran, “Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda başarılı olacağız, diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Ancak provokasyonlara kapılmayalım. Sükunetle ve yasal çerçeve içerisinde gayretlerinizle bu süreci götürmeye çalışalım. Hiçbir şekilde toplu yürüyüşe geçmeyin. İsterseniz Beyazıt’taki toplantıya bireysel olarak katılabilirsiniz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Birkaç günden beri ben çok gergin durumdayım” diye konuştu.

Amfide toplanan öğrenciler ise sıralara vurarak ve alkışlarla protestoya katıldı. Öğrencilerden biri, “Üniversitenin bölünmesini istemiyorum. Bu üniversite Türkiye’nin tıp tarihinin üç amiral gemisinden biri” dedi. Başka bir öğrenci ise “Köklü geçmişimizi muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sürü tıp öğrencisi mağdur edilecek. Buraya gelmek için çok emek sarf ettik” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:32

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