Fotoğraf: Pixabay
Şırnak'ta 1 asker yaşamını yitirdi
24 Nisan 2018 10:13
Şırnak'ta yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Şırnak'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lilerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.
Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (Şırnak/DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 10:31
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