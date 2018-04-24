Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen bazı lobiler devrede

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Abdullah Gül aday olacak mı?' başlıklı yazısında Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen lobilerin devrede olduğunu söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Haziran 2018 erken seçimi yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tasfiye etmek isteyen bazı lobilerin devrede olduğunu' iddia etti. Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor" dedi.

Selvi'nin "Abdullah Gül aday olacak mı?" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

"Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. “Barış için Gül” formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 09:25

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