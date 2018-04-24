‘Kötü gidişatı gördükleri için erken seçim kararı aldılar’

Kocaeli’de metal işçileriyle erken seçim kararını konuştuk.

Ebru YİĞİT

Kocaeli

AKP ve MHP ittifakının aldığı erken seçim kararını değerlendiren Kocaelili işçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başta ekonomi olmak üzere kötü gidişi fark ettiği için erken seçim kararı aldığını dile getirdi. Afrin operasyonu nedeniyle hükümeti desteklediklerini söyleyen bir işçi ise, “Bu gücü kaybetmeden seçim yapıp yüzde 50’nin fazlasını almak istiyor. Hükümet, desteği milli duyguları harekete geçirerek kazanıyor, sonra da bunu kullanıyor” diye konuştu.

15 senedir Hyundai’de çalışan bir metal işçisi, AKP ve MHP “Cumhur İttifakı” yaptığında erken seçim yapılacağını anladığını söyleyerek, “Bu adamlar seçime 1.5 yıl gibi bir süre varken neden böyle ittifak tartışmaları yapsınlar ki diye düşündüm, meğer 2 ay sonraki seçim için ittifak yapıyorlarmış. Fakat ağzından çıkan tek bir sözle 80 milyonun kaderini etkilemeye çalışıyorlar” diye konuştu. Tüm işçiler gibi geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiren işçi, devamında şunları söyledi: “Bu dönem benzine gelen zamdan tutalım da elektriğe gelen zamma kadar tepeden tırnağa herkesin borçlu olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Tabii ki AKP de Erdoğan da bu kötü gidişatın farkında. 2019’u bekleyemeden hemen seçim yapmasının sebebi de bu.” Ortak bir aday çıkarılmaması ve sandıkları sahip çıkılmaması durumunda AKP’nin seçimi yeniden kazanacağı uyarısında bulunan işçi, 16 Nisan referandumunda yaşananları hatırlatarak “CHP’nin o zaman yapamadığını şimdi yapması, hepimizin sokağa çıkması gerekir. Bir de ben bu seçimi Kürtlerin oylarının belirleyeceğini düşünüyorum. Dindar Kürtler AKP’ye oy vermez ise Erdoğan kazanmayacaktır” dedi.

Kalibre boru işçi ise erken seçim kararının apar topar alındığını belirterek “Tüm güç Erdoğan’ın elinde fakat yine de son yaşanan olaylar ile gücünün azaldığının, ekonominin kötüye gidişatının farkında. O yüzden böyle bir karar alarak muhalefeti bile şaşırtıp hazırlıksız yakaladı” dedi.

AKP’Yİ DESTEKLEYEN İŞÇİ: ONLAR BİZİM İÇİN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜR

10 yılı aşkın süredir metal işçiliği yapan Nuri AKP’yi destekleyen bir işçi. Erken seçim beklemediğini ama doğru yapıldığını düşündüğünü anlatan Nuri, “Erdoğan’ın yapacağı büyük işler var, bu yüzden güven tazelemeliydi” dedi. Nuri, “Erdoğan zaten iktidarda, neden güven tazelemeye ihtiyaç duydu?” sorusuna ise “Bizim aklımız ermez. Onlar siyasetçi, mutlaka ki Erdoğan’ın kafasında planları vardır, onlar bizim için en iyisini düşünür” diye yanıt verdi.

6 yıldır metal sektöründe çalışan Ali ise şunları söyledi: “Erken seçim oldu çünkü Afrin’e girildiğinde tüm halk Erdoğan’ın arkasında durdu. Biz hepimiz Erdoğan’ın Afrin’e girmesini destekledik o da bu gücün farkına vardı. Bu gücü kaybetmeden seçim yapıp yüzde 50’nin fazlasını almak istiyor. Hükümet desteği milli duyguları harekete geçirerek kazanıyor, sonra da bunu kullanıyor” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 21:48

www.evrensel.net