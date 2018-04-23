YSK, taslak seçim takviminin partilere gönderildiğini duyurdu

24 Haziran’da yapılacak seçimler için oy verme saatleri değişti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirtildi.

16 Nisan'da yapılan referandumda oy verme saati 07.00-16.00 olarak belirlenmişti.

YSK, TASLAK TAKVİMİ PARTİLERE GÖNDERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

BİR SANDIK BÖLGESİNDE İKİ OY

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 20:11

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