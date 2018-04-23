Çiftlik Bank soruşturmasında yazılım sorumlusu yakalandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 6 kişi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bu isimlerden biri olan yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı.

Mali Şube’ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 20:20

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