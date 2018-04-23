Mali Şube’ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu. (HABER MERKEZİ) Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 20:20
Fotoğraf: Pixabay
Çiftlik Bank soruşturmasında yazılım sorumlusu yakalandı
23 Nisan 2018 19:47
Çiftlik Bank soruşturmasında 6 kişi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bu isimlerden biri olan yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı.
Mali Şube’ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu. (HABER MERKEZİ)
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