Hükümet medyasından siyasi ahlak dersleri

CHP’li 15 vekilin İYİ Partiye geçmesi üzerine AKP’ye yakın gazetelerde pek görülmeyen bir siyasi etik tartışması başladı.

Erken seçim tarihinin, İYİ Partinin seçimlere girmesinin önüne geçmek için 24 Haziran olarak belirlendiği yönünde eleştiriler getirilirken YSK’de yapılan oylama üzerine İYİ Partinin ve Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimlere girebilmesi için 15 CHP’li Milletvekili İYİ Partiye geçmişti. CHP’lilerin İyi Partiye geçmesinin hemen ardından YSK toplanmış, pazar günü aldığı ani kararla İyi Partinin seçime girebileceğini açıklamıştı.

Vekillerin İyi Partiye geçişini “CHP hülle İpine Sarıldı” manşetiyle çıkarken İyi Partinin baş harfleri olan İ ve P harflerinin renkli yazıldığı görüldü. Akşam gazetesi “100 Yıllık Partiyi ‘İyi’ Sattılar” manşetiyle çıktı. Vekillerin transferini Güneş Otel olayına benzetti.

YENİ ŞAFAK’TAN DEMOKRASİ DERSİ!

Yeni Şafak, vekillerin İyi Partiye geçişini “Birinci Kurye: 15 Vekil Ver” manşeti ile gördü. Kararın ABD’ye yakın olarak nitelediği Ali Riza Bozkurt ile CHP arasındaki görüşmeden sonra alındığı söylenirken, CHP’nin parti organlarına danışılmaması eleştirildi. Geçtiğimiz hafta, salı günü, partisinin grup toplantısında seçimler için Kasım 2019’u işaret eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ertesi gün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı 40 dakikalık görüşmenin ardından seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamasını ‘Şah Mat’ manşeti ile görmüş, yapılanın akıllıca bir siyasi hamle olduğunu savunmuştu.

Türkiye Gazetesi, “CHP’nin seçim kıyağı boşa çıktı, İşgüzarlık” manşetiyle çıkarken Güneş Gazetesi de Yeni Şafak’a benzer biçimde “Üst akıl talimatlı proje ittifak” manşetini kullandı.

Takvim gazetesi kelime oyunlu “VEKİLeaks” başlığını, Milliyet ise “İstifa taktiği” başlığını manşetine taşıdı. Vekillerin transferi, Habertürk gazetesinde CHP’den ‘İYİ’lik başlığı ile yer buldu.

İktidara yakın gazeteler içinde muhalif yanıyla bilinen Karar gazetesi, “İlk Hamle” manşeti ile çıkarken üst ve alt başlıklarında bir eleştiride bulunmadı. Erken seçim ilanını “darbe” olarak niteleyerek her gün manşetine taşıyan Aydınlık gazetesi ise “İktidar darbeci, muhalefet hileci, sistem çürüdü. Çözüm 23 Nisan” başlığını manşetine taşıdı.

İyi Partiye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, “CHP, Gaspa Kumpasa Zırh Oldu” başlığını manşetine taşırken Sözcü Gazetesi “İttifaka sürpriz gol” yorumu yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 19:25

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