İZENERJİ işçileri: Gerçek kadro talebiyle 1 Mayıs’ta olacağız

İZENERJİ bünyesine geçen büyükşehir ilaçlama işçileri hükümetin dayattığı sahte kadroya karşı gerçek kadro talebiyle ilk kez 1 Mayıs’a katılacak.

Metehan UD

İzmir

İzmir’de taşeron düzenlemesinin ardından İZENERJİ bünyesine geçen büyükşehir ilaçlama işçileri, hükümetin dayattığı sahte kadroya karşı gerçek kadro talebiyle ilk kez 1 Mayıs’a katılacak. 260 civarında işçi, işçi sağlığı önlemlerini de gündeme getirecek.

Kullandıkları kimyasal maddelerin kanser yaptığını belirten işçilerden İsmail Uzun “Yaşadığımız zorluklara rağmen bizlere kadro vermiyorlar, belediye şirketinin toplusözleşmesini bile çok gördüler. Eşit işe eşit ücret hakkı bir kez daha yok sayıldı. Bir de 1 milyon kişi kadroya geçti diye demeç veriyorlar. Bizim yıpranma payımız dahi yok sayılıyor. Biz gerçek kadro hakkını ancak tüm Türkiye’deki bu konudan muzdarip işçilerin mücadelesiyle sağlayabiliriz” diye konuştu.

‘İŞÇİ SAĞLIĞI ANA TALEBİMİZ’

Çöp alanlarını, su birikintilerini, rögarları ve inşaatların altlarını ilaçladıklarını belirten Zeynel Abidin Karabay da şunları söyledi: “Kimyasal ürünlerle birlikte çalışıyoruz. Giyinmesi ile kuşanması ile, yazın sıcağın altında sırtında 20 kilo yükle işimiz yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar iş sağlığı güvenliği önlemleri yeterli alınmıyor. Bir çok arkadaşımız emekli olduktan sonra kansere yakalandı. Bütün işçilerin 1 Mayıs’a gelmesi lazım. Özellikle son 15 yılda AKP iktidarında yaşadığımız bütün zulümlere karşı birlik ve dayanışmamızı arttırmalıyız.”

‘SEZONLUK İŞÇİLER TAM ZAMANLIYA GEÇMELİ’

Artan hayat pahalılığına değinen Arif Ağar ise “Hükümet 7.4 büyüdük diyor ama ben geçen sene aldığım maaşla geçinebiliyorken şimdi aldığım maaşla geçinemiyorum. Aldığımız 200 lira zam elimize geçmeden yok oldu. Biz büyümüyoruz, daha da küçülüyoruz. Zaten köle gibi çalışıyoruz bir de kazandığımız vergiye gidiyor. Artan yoksulluğa karşı insanca yaşanacak bir ücret talebi ile de alanda olacağız. Ayrıca sezonluk çalışan 54 arkadaşımızın da sürekli olarak çalışmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 19:23

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