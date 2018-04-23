Çocuklar bilim şenliğinde buluştu

Mersin'de Eğitim Sen ve Cemevi'nin birlikte düzenlediği bilim şenliğine çok sayıda çocuk katıldı.

Eğitim Sen Mersin Şubesi ile Mersin Cemevinin birlikte düzenlediği Çocuk Akademisi 1. Bilim Şenliği Cemevi bahçesinde yapıldı. Enerji konusunun işlendiği şenliğe 7-15 yaş arası 80 çocuk katıldı.

ALTI ATÖLYE KURULDU

Şenlikte felsefe, bilim, drama, resim, müzik ve öykü olmak üzere altı atölye oluşturuldu. Etkinliğin bir aylık bir çalışma sonucu Cemevinin katkılarıyla düzenlendiğini belirten Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Esra Ergüzeloğlu Kilim “Şenliği ilk kez düzenlediğimiz için katılımı sınırlı tuttuk. Buna rağmen şenliğe ilgi beklediğimizden büyük oldu” dedi. Çocukların okul sistemi içerisinde bazı şeyleri öğrenirken bazı şeyleri kaybettiklerini belirten Kilim “Çeşitli bilgi dalları içerisinde bölünmüş gerçeklik vardır. Bu bilgiler öğrenildikten sonra uzmanlaşarak derinleştirilir. Çocuklar derinleştikleri konuları bilimselleştiremiyor. Bu da çocukların dünyayı eksik yorumlamasına neden oluyor. Çocuklar kolektif olarak örtülenmiş ve çoklu disiplinlerinin katkıları ile kurgulanmış eğitim ortamlarında, evreni, yaşamı, doğayı, toplumu ve insanı bütünsel olarak kavrar ve yorumlar. Pilot uygulamayla bu atölyelerle eğitim sistemini yeniden düşünmek için bize şans verir diye umut ediyorum” dedi.

Eğitim Sen’in alternatif eğitimi bizi çok heyecanlandırdi diyen Mersin Cemevi Kadın Kolları Üyesi Fatma Sarıyaroğlu ise şunları söyledi: “Onların emeklerine katkıda bulunmak bizi mutlu etti. Atölyede yapılan bu çalışmalarla hocalarımız da öğretmenliğin ne olduğunu bu çalışmalarda hissetti.”

EĞİTİM SEN ÜYESİ KIRK ÖĞRETMEN GÖREV ALDI

Altı atölyeden oluşan etkinlikte, Eğitim Sen üyesi kırk öğretmen görev aldı. Etkinlikte ayrıca velilere yönelik rehberlik ve psikoloji öğretmenleri de çeşitli sunum yaptı. (Mersin/EVRENSEL)

Eğitim Sen Mersin Şubesi ve Mersin Cemevinin düzenlediği bilim şenliğine 80 çocuk katıldı

Fotoğraf: Zülfü Gül/EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 19:14

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