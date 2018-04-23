Kemal Dinç, bir dizi etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak

Müzisyen Kemal Dinç, Türkiye ve Avrupa’da gerçekleşecek bir dizi konser, sergi ve atölye çalışması gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

Müzisyen Kemal Dinç, Türkiye ve Avrupa’da gerçekleşecek konser, sergi ve atölye çalışması gibi bir dizi etkinliklerle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Dinç ilk olarak, 26 Nisan’da İstanbul’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşurken, 28 Nisan’da Dersim Sanat Günlerinde sahne alacak. 5-6 Mayıs’ta Dersim Ovacık’ta bağlama atölyesini katılırken, 21 Mayıs’ta Wertingen Gitar Festivali ve 30 Temmuz - 5 Ağustos arasında düzenlenecek Muğla Fethiye Müzik Köyü etkinliklerinde yer alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 18:55

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