'Bölge’de çocuklara yönelik yoğun hak ihlalleri yaşanıyor'

İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi Abdullah Zeytun, Bölge'deki çocukların yaşadığı hak ihlallerini değerlendirdi.

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde çocuklara yönelik kutlamalar yapılıyor. Çocuklara armağan edilen bayramın sözde kaldığını dile getiren İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi Abdullah Zeytun, özellikle bölgede çocuklara yönelik yoğun hak ihlallerinin yaşandığını kaydetti.

Türkiye’deki çocuk politikasının en yakın örneğinin Ayşe Öğretmen olduğunu belirten Zeytun, “Şimdi bir sürü yerde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Ancak ‘çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe Öğretmen, bebeği ile birlikte cezaevine giriyor. Yani Ayşe Öğretmen’e bu kadar hızlı ceza veren ve bebeği cezaevine gönderen yargı, çocuk ölümlerinde neden bu kadar hızlı davranmıyor” dedi.

‘YARGISAL İLERLEME SAĞLANAMIYOR’

Türkiye’de çocuk hak ihlallerinin yoğun yaşandığına dikkat çeken Zeytun, devletin sistematik olarak ihlallerin üstünü örtmeye yönelik bir çabasının olduğunu vurguladı. Zeytun, “Kürt illerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarında bunu net bir şekilde gördük. Yine OHAL ile birlikte gelişen süreçte yaşananlar ortada. Şu ana kadar herhangi bir çocuk hak ihlalinde yargısal bir ilerleme sağlanamadı. Kürt illerinde güvenlik güçlerinden kaynaklı çocuk ölümlerinde kolluk güçleri aklanıyor” dedi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bölge halkını ötekileştiren anlayışın çocuklar için de farklı olmadığının altını çizen Zeytun, “Bölgedeki çocuklar çatışmalı süreç sonrası bırakılan cisimler ile ağır yaralanıyor ya da yaşamını yitiriyor. İHD’nin 2017 yılı raporunda mayın ve sahipsiz bomba vb. patlaması sonucu 5’i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmiş, 18’i çocuk toplam 25 kişi de yaralanmıştır. Son bir yılda devletin güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların çarpması sonucu 6’sı çocuk olmak üzere toplam 23 kişi yaşamını yitirmiş, 46 kişi de yaralanmıştır. Bir önceki yıl bu sayı çok daha fazlaydı. Çocuk istismarlarında yoğun bir artış var. Sadece bizim verilerimize göre 2017 yılı içerisinde 2 çocuk fuhuş yapmaya zorlanırken, 95 çocuk ise cinsel istismara maruz kaldı. Ekonomik yetersizliklerden kaynaklı olarak da çocuk işçiliği de bir hak ihlali olarak önümüze çıkıyor” dedi.

‘HELİN ŞEN DOSYASINDA İLERLEME YOK’

Açılan ateş sonucu yaşamını yitiren ancak hukuki herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığı onlarca çocuk olduğunun altını çizen Zeytun, bunlara örnek olarak 12 Ekim 2015 tarihinde fırından ekmek almaya giderken Sur Fatihpaşa Mahallesi Bahçe Sokak’ta başından tek kurşunla vurularak öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in dosyasını örnek gösterdi. Zeytun, “Bu dosyada herhangi bir delil toplanmadı. Dosyada gizlilik kararı var. Üzerinden hemen hemen 3 yıl geçti ancak bir gözaltı bile yok. Herkes ateşin zırhlı araçtan geldiğini biliyor. Dosyaları zamana yayma çabası var. Daha sonra basit bir ceza uygulayarak güvenlik güçlerini aklamak istiyorlar” vurgusu yaptı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 18:49

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