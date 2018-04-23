'Nesrin Cavadzade La Casa De Papel’de' iddiası

La Casa De Papel adlı İspanyol dizisinin üçüncü sezonunda 'İstanbul' karakterini Türkiye'den Nesrin Cavadzade'nin canlandıracağı iddia edildi.

La Casa De Papel adlı Netflix dizisinin 2019’da 3. sezonuyla ekrana geleceğinin açıklanmasının üzerinden, yeni sezonda kadroya Türkiyeli bir oyuncuyu da dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

Başka bir iddiaya göreyse, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak Nesrin Cavadzade yer alacak.

İspanyol Yönetmen Nacho Ruiperez’in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti.

Avrupa Birliği darphanesinde yapılan bir soygunu konu olan dizi antikapitalist mesajlarıyla dikkat çekiyor. Dizinin Türkiye’de geçen tanıtım filmi üzerine Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu tanıtımın ikinci bir gezi direnişi planı olduğunu öne sürmüştü. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 16:25

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