'İşsizliğe ve yoksulluğa karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız'

Çorum'da Emek Partisi üyeleri bildiri dağıtarak, işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya çağırdı.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’a ilişkin çalışmalar sürüyor. Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle kent merkezinde bildiri dağıtımı yaptı.

“İşsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olma” çağrısı yapan EMEP üyeleri, 1 Mayıs günü saat 11.00’de Pirbaba Parkı önünden toplanılarak Çorum Saat Kulesi Meydanı’nda sona erecek olan mitinge tüm Çorum halkını davet etti.

Parti olarak 1 Mayıs hazırlıklarına başladıklarını belirten Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, “1 Mayıs sömürüye karşı çıktığımız bir gündür. İşçi sınıfı ve emekçilerin insanca bir çalışma ve yaşam talebiyle alanları doldurduğu, hakkını aradığı, emekten yana bir dünya özlemini dile getirdiği gündür.

1 Mayıs, sömürü sistemini savunan hükümetlere ve kapitalist sömürü sistemine karşı eşitlik, demokrasi, barış ve özgürlüğü savunduğumuz gündür.

İşçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta insanca bir yaşam, barış, demokrasi ve özgürlük için alanlarda olacağız” dedi. (Çorum/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 16:22

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