Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, 11 gün süren protestoların ardından bugün istifa etti.

Ermenistan'da 17 Nisan’da muhaliflerin protestolarına rağmen başbakan seçilen Eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan istifa etti. Sarkisyan’a karşı 11 gün boyunca kitlesel eylemler yapılmıştı.

Sarkisyan, “Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların Lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum” dedi.

Protestoların kendisine karşı olduğunu kabul eden Sarkisyan, göstericilere hitap ederek, “Talebinizi yerine getiriyorum. Ülkemize barış, ahenk ve mantık diliyorum” dedi.

PROTESTOLARA BUGÜN ASKERLER KATILDI

Ülkedeki protestolara bugün silahsız askerler de katılmıştı. Savunma Bakanlığı, eylemlere katılan askerlerin sertçe cezalandırılacağı açıklaması yaptı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan, dün Sarkisyan'la görüşmesinin ardından gözaltına alınıp bırakılmıştı.

Ermenistan’da muhalifler, anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyordu.

GEÇİCİ BAŞBAKANLIK GÖREVİ BELLİ OLDU

Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından, mevcut durumda Başbakan Birinci Yardımcısı olan Karen Karapetyan'ın geçici olarak başbakanlık görevini yürüteceği duyuruldu.

Ermenistan Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Karapetyan'ın geçici bir süreyle başbakan olarak görev yapacağı bildirildi.

Öte yandan Sarkisyan'ın istifası, protestolarını sürdüren muhalif gruplarca sevinçle karşılandı. Başkent Erivan'ın kent merkezindeki meydanlarda toplanan muhalifler, müzik ve danslar eşliğinde Serj Sarkisyan'ın istifasını kutladı. Gösteri ve kutlamaların gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.(DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 18:30

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