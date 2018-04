‘Tutuklu öğrencilerin sınava girmesi engelleniyor’

Adana'da yaşadığı hak ihlalini raporlaştıran mahpus Ulaş İçmez, OHAL’le birlikte yaşadıkları ihlallerin tavan yaptığını ifade etti.

Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu Ulaş İçmez yaşadıkları hak ihlallerini raporlaştırdı. İçmez, OHAL’le birlikte yaşadıkları ihlallerin tavan yaptığını ifade etti. İçmez, cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin başında “mektuplara el koyma” uygulamasının olduğunu vurguladı. İçmez, “Gazeteci Canan Coşkun’a göndermek istediğim Şubat ayı hak gasplarını içeren mektuba Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi Disiplin Kurulu el koyma kararı aldı. Hasan Farsak’ın Gazeteci Hüseyin Aykol’a yazdığı ve şubat ayı hak gasplarını içeren mektuba Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi Disiplin Kurulu el koyma kararı aldı.

Adana 1. İnfaz Hakimliği Hasan Farsak’ın Gazeteci Hüseyin Aykol’a yazdığı ve hapishaneye giriş esnasında yaşadığımız işkenceye anlattığı mektuba verilen el koyma kararına yapılan itirazı reddetti. İç postalarımız keyfi olarak 1 ay bekletilip veriliyor” dedi. İçmez ayrıca tutukluların yakınlarına gönderdikleri birçok mektubun da sansürlendiği ifade etti. İçmez’in gazetemize gönderdiği raporda dikkat çekilen bir diğer ceza yönteminin ise, kitaplara keyfi el konma uygulaması. Cezaevinde 10’dan fazla kitap bulunduramadıklarına dikkat çeken İçmez, mahkemece toplatılma kararı verilmeyen kitaplara dahi, cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu söyledi.

‘EĞİTİM HAKKIMIZ GASBEDİLİYOR’

“Bulunduğumuz Adana Kürkçüler F tipi Hapishanesi idaresi hem okuma, öğrenme, araştırma gibi haklarımızı elimizden alıyor” diyen İçmez, “Hem de ticarethane mantığı ile hareket ediyor. Okumayalım, araştırmayalım, öğrenmeyelim diye her türlü yöntemi denemektedir. Her şeye boyun eğelim, kendileri gibi düşünelim onlar ne diyorsa yapalım, her buyruklarını yerine getirelim istiyorlar. PTT kargodan gelen ya da ailemizin yatırdığı kitaplar, yayınlar, dışarıdan kitap alımı yasak denilerek verilmiyor. Yazılı bir karar istediğimizde verilmiyor, sözlü olarak söyleniyor. Hapishanede bulunan öğretmen ile görüşme taleplerimize yanıt alamıyoruz. OHAL ile getirilen KHK’ler bahane edilerek ‘Siyasi davalardan tutuklu öğrenciler sınavlara giremez’ deniliyor. Sınav başvurusu yapabiliyoruz, paramız alınıyor. Ancak sınavlara girmemiz engellenerek eğitim hakkımız gasbediliyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

