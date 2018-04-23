Tüm Köy Sen: Şartları lehimize çevireceğiz

Tüm Köy Sen yöneticileri bildiri dağıtıp afişler asarak panele çağrı yaptı Fotoğraf: Evrensel

Tarım politikaları nedeniyle giderlerini bile karşılayamayan üretici köylüler sorunlarını tartışıyor, çözüm yollarını konuşuyor.

Ürettikleri ürünler için belirlenen fiyatlar nedeniyle giderlerini bile karşılayamayacak hale gelen üretici köylülerin örgütlü olduğu Tüm Köy Sen üreticilerin sorunlarına çözüm arıyor. Ordu’nun Perşembe ilçesinde bildiri dağıtan Tüm Köy Sen yöneticileri 2 Mayıs’ta yapılacak panele katılım çağrısı yaptı.

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, yönetim kurulu üyeleri Tuncay Zengin, Hasan Aydoğan ve Akif Alan’la birlikte yaptıkları Perşembe gezisinde “Ürünümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için geç kalmayalım, birlikte omuz omuza haklarımıza sahip çıkalım.”çağrısı yaptılar.

YASAL HAKKIMIZI DA ÜRÜNÜMÜZÜN DEĞERİNİ DE VERMİYORLAR

Bildiri dağıtımı sırasında kahvehanelerde üreticilere seslenen Sağra, “Yasal hakkımız olan desteleme payımızı bile vermiyorlar. Tarım Yasası’nda belirtildiği gibi Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde birinin altında olmaması gereken tarıma destek yüzde yarımın üzerine çıkmadı. Köylüye destek bakımından cömert davrandıklarını söyleyen hükümet hakkımızı bile vermiyor. Bu durumu değiştirmeliyiz. Şartları lehimize çevirmeliyiz. Bunun birinci koşulu sendikaya üye olup birlikte hareket etme olanağını yakalamaktır.” dedi.

Şube Sekreteri Tuncay Zengin de konuşmasında fiyat politikasına değinerek, “Her yıl şirketlerin ve hükümetin nasıl politika uygulayacağını bekliyoruz. Bu nedenle de giderimizi bile karşılamayan bir fiyattan ürünümüzü satmak zorunda kalıyoruz. Birlikteliğimizle bu olumsuz gidişi durduracağız.” dedi.

PANELE ÇAĞRI

Üreticilerin soruları da yanıtlandıktan sonra 2 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.30’da TESK Otel toplantı salonunda yapılacak panele katılım çağrısı yapıldı. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 14:41

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