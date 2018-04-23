Avrupa’yla yine ‘seçim krizi’ mi?

Seçim öncesi Avrupa ile gerilim yeniden baş gösterdi. Almanya, Avusturya ve Hollanda, siyasilerin seçim kampanyası yürütmesine izin vermeyecek.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler için seçim kampanyası ve oy kullanma işlemi daha önce olduğu gibi bu kez de önce Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde başlayacak. Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli seçmenin yurt dışında kurulacak sandıklarda oy kullanma hakkı bulunmasından ötürü, buradan gelecek oylar milletvekili sayısında küçük de olsa rol oynuyor.

Bunun için yurt dışında seçim kampanyası yürütmeye hazırlanan Türkiye’deki siyasilere Almanya, Hollanda ve Avusturya hükümetlerinden şimdiden olumsuz mesajlar gelmeye başladı.

16 Nisan 2017’de yapılan referandum öncesinde özellikle AKP’li bakanların Almanya’da kampanyalara katılmak istemesine tepki gösterilmiş ve kampanyaların yapılmasına izin verilmemişti. Birçok yerde salonların kullanılmasına verilen izinler son anda iptal edilmişti. Erdoğan ve AKP temsilcileri bunun üzerine Avrupa’yı “Nazi” olmakla suçlamış ve bu yasakları içeride milliyetçiliği körüklemek için kullanmıştı.

İLK ÖNCE AVUSTURYA AÇIKLADI

24 Haziran seçimleri için Türkiye’den gelmesi muhtemel siyasetçilere propaganda iznini vermeyeceğini açıklayan ilk ülke Avusturya oldu. Başbakan Sebastian Kurz, Ö1 radyosuna yaptığı açıklamada açıkça, “Türkiye’den gelen siyasetçilerin ülkemizi karıştırmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Avusturya’da 117 bin seçmen bulunuyor.

ALMANYA İZİN VERMEYECEK

Yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya da, 16 Nisan öncesinde olduğu gibi 24 Haziran öncesinde de Türkiye’den gelecek AKP’li bakanlara propaganda izni vermeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler öncesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya gelmek istediği, ardından da seçim mitingi yapmayı planlandığı ileri sürülüyor. Der Spiegel’de yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Erdoğan ile ancak seçimlerden sonra görüşülebileceğini açıkladı. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de şu anda Erdoğan’ın Almanya’ya planlanmış bir ziyaretinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan Kanada’nın Toronto kentinde G7 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakan Heiko Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” dedi. Maas, devamında “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” diye ekledi.

AKP Hükümeti ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, “Yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını” belirtti.

HOLLANDA: SORUN İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ

16 Nisan referandumu öncesinde AKP’li bakanların propaganda yapmasını yasaklayan Hollanda da, 24 Haziran erken seçimleri öncesinde propagandaya izin vermeyeceğini açıkladı. Başbakan Mark Rute yaptığı açıklamada “Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz” diyerek geçen yılki tutumlarının bu yıl da devam edeceğini ifade etti.

ERDOĞAN SEÇİM MALZEMESİ YAPACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 10-11 bin kişilik bir salon tuttuklarını açıklamış, ancak bunun hangi ülkede olacağını söylememişti. Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın aldığı bu kararlardan sonra kapalı salon toplantısının Fransa ya da Belçika’da olabileceği tahmin ediliyor. Avrupa ülkelerinin takındığı bu tutum üzerine Erdoğan’ın erken genel seçimler öncesinde yeniden Avrupa karşıtı bir söylemi öne çıkararak, özellikle yurt dışındaki oyları toplamaya çalışacağı tahmin ediliyor.

YURT DIŞI SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öte yandan erken genel seçimler için yurt dışında oy kullanma işlemi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından takvim açıklandı. Buna göre takvim şu şekilde işleyecek:

24 Nisan:

* Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikleri ilan edilecek.

26 Nisan:

* Askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması

* Yüksek Seçim Kurulu’nun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması

4 Mayıs:

* Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00)

15 Mayıs:

* Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi.

* Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00)

1 Haziran:

* Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması.

17 Haziran:

* Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 15:13

www.evrensel.net