Manisa’da iş cinayetlerini durdurmanın yolları tartışıldı

DİSK Gıda İş Sendikası işçi cinayetlerine karşı Manisa’da panel düzenledi.

Manisa Öğretmenevi’nde DİSK Gıda İş Sendikası işçilerle bir araya gelerek ‘Soma’dan Hasan Songur’a işçiler patronun kar hırsına kurban gidiyor’ başlığı altında panel düzenledi. Moderatörlüğünü Eğitim Sen üyesi Tarık Özkan yaparken konuşmacı olarak CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ve Doç.Dr.Nilgün Tunçcan Ongan katıldı.

Doç.Dr.Nilgün Tunçcan Ongan, ölen işçiler içinde sınıfın her katmanından farklı emekçi gruplarının olduğunu söyleyerek, Türkiye’deki iş cinayetlerinin iş güvenliği problemlerinin yanı sıra ülkedeki yoksulluk, işsizlik ve istihdam sorununu da gösterdiğini vurguladı. Manisa’da yakın zamanda atanmadığı için fabrikada çalışarak iş cinayetine kurban giden Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Songur’dan bahsederek, ‘iktidarın şimdiye kadar sürdürdüğü politikalar, kaza, kader sayan yaklaşım, denetimsizlik, bundan cesaret alarak yargının verdiği para cezaları gibi tablo ile karşı karşıya kalıyoruz’ dedi. İş cinayetlerinin sınıfsal niteliği olduğunu vurgulayan Ongan, ‘İşverenin vicdanıyla olmayıp sistemin işleyiş mekanizması olduğunu altını çizmeli. Dolayısıyla işçileri güvencesiz çalışmaya mecbur bırakan, gelir dağılımını adaletsiz hale getiren, yoksulluğu arttıran tüm politikalarla iş kazaları arasında bağlantı kurmamız gerekiyor. Bunun en açık örneği ise yine Soma katliamıdır’dedi. Yaşanılan kayıpların nedeninin egemen politikaların yürüttükleri üretim sistemi ve buna bağlı insan gücünü feda etmek üzere işleyen sistemin var olduğunu belirten Ongan, ‘Buna karşı sınıfa karşı sınıf yaklaşımıyla kendi sınıfsal çıkarlarımızda, emek yanlı politikalar ekseninde ve emek yanlı sınıf partileri ekseninde birleşerek bunları ortadan kaldırabiliriz’ şeklinde ifade etti.

DİSK Gıda- İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ise, AKP iktidarı döneminde en fala iş cinayetlerinin yaşandığını belirterek, ‘İktidarın sermayenin bütün sorunlarına eğildiği onları çözmek için patronların bir dediğini iki etmediği düzenlemeler oldu. Bunun karşısında işçilerin sorunların çözüldü mü? Elbette hayır. Çalışma koşullarına dair, ücretlendirmelerdeki iyileştirmelere ve bunun gibi işçilerin sorunlarına dair hiçbir çözümün ortaya konmadı’ dedi.

‘ORTAK MÜCADELE ESAS ALINMALI’

İş cinayetleri karşısında iktidarın üç maymunu olduğunu belirten Aslan, ‘Kamunun iş yerlerinde denetimi yapmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği yasası bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte değil dolayısıyla bu yasa işçileri dinleyerek talepler alınarak düzenlenmeli, sendikal hak ve özgürlükler önündeki bütün engeller kaldırılmalı, sendikaların ve emek örgütlerine de iş yerlerinde denetim hakkı verilmeli, iş güvenliği uzmanlarının patrona bağlı olmamalı’ gibi bir çok talepleri dile getirdi. İş cinayetlerine karşı bir araya gelmeyen sendikaların biz işçilerin yanındayız demeye hakkı yoktur. Bizler de hiçbir ayrım yapmadan bir araya gelmek zorundayız. Tüm emek örgütleri koşulların iyileştirilmesi ve iş cinayetlerine karşı ortak mücadeleyi esas almalı’ diye konuştu.

‘BİR ARADA OLURSAK SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ’

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, Soma davasındaki gelişmelerden ve madenci ailelerin yaşadıkları sorunları dile getiren Biçer, ‘İktidar bir daha Somaların olmaması için bir şey yapmıyor. Peki neden çözülemiyor? Bu zihniyet bu sorunları çözmek istemiyor’dedi. Şehir Hastanelerinde yaşanan iş kazalarından verdiği örneklerle denetimsizliğe, göz göre yaşanan kazalara değinen Biçer, meslek hastalıklarına da değindi. İş cinayetlerinin önlenebilmesi için ise ‘siyasetin bu konuda kararlı olması gerekir. Bizler de bir arada olduğumuz zaman gerek iş cinayetlerini ortadan kaldırabilecek gerekse toplumun bütün kesimlerin kangren olmuş sorunlarını çözebilecek güce sahibiz’ dedi. (Manisa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 14:23

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