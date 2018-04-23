IŞİD’den Irak seçimlerine saldırı tehdidi

IŞİD, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimde, seçim merkezlerinin hedef alınacağı tehdidinde bulundu.

IŞİD, Irak’ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçime yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

BBC Türkçe’nin BBC İzleme Servisi’ne dayandırdığı haberine göre, IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir, pazar günü mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayımladığı 48 dakikalık ses kaydında “Seçim merkezleri ve buralarda bulunanlar hedef olacaklardır” dedi.

IŞİD'in haftalık gazetesi el Naba’nın 20 Nisan tarihli sayısında da benzer bir uyarı yer almıştı.

Örgüt ister aday, ister yetkili, isterse de seçmen olsun, seçimlerde yer alan herkesin düşman sayılacağı tehdidinde bulunmuştu.

SURİYE MESAJLARI

IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir’in son mesajı en erken 14 Nisan tarihinde kaydettiği ya da mesajını bu tarihte yenilediği anlaşılıyor.

Çünkü mesajda ABD, Fransa ve İngiltere’nin aynı gün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına değiniliyor.

Mesajda IŞİD militanlarından Rusya ve İran'a odaklanmaları isteniyor, "Bugün cihatta dönüm noktası niteliğinde yeni bir aşamadayız" deniyor.

Ayrıca IŞID'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki varlığına atıfla, ABD'nin Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığı İsrail'i koruyamayacağı vurgulanıyor.

IŞİD, Suriye'deki "fiili" başkenti Rakka'dan Ekim ayında Suriye Demokratik Güçleri'nin operasyonu sonucu çıkarılmıştı. Örgütün lider kadrosundan Eylül ayından bu yana böylesine kapsamlı bir ses mesajı gelmemişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 11:58

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