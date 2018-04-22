Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan deizm tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır? Bu tür propagandalara sakın prim vermeyin.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Erbaş burada yaptığı konuşmada özellikle son dönemde gençler arasında yaygınlaşan deizme tepki gösterdi. Erbaş, “Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de 'Bakınız bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Milletin çocukları bundan oluyor' diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandalara sakın prim vermeyin.” (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 22:20

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