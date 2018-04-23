Bakırköy Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs talebi kadro!

Bakırköy Belediyesi’nde çalışan taşeron işçiler gerçek kadro talebiyle 1 Mayıs’ta alanda olacak.

Fırat TURGUT

İstanbul

İstanbul Bakırköy Belediyesinde çalışan işçiler, KHK ile getirilen kadro düzenlemesi kapsamında belediye şirketi BUYAŞ’a geçirildi. Ancak işçilerin kaygısı sona ermedi. Zira belediye şirketine geçmelerine rağmen, arşiv araştırması gerekçesiyle işten atmalar başladı. Herkesin korkuyla çalıştığını anlatan işçiler, “Ayrımsız, şartsız kadro talebiyle 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını söylüyor.

CHP’li Bakırköy Belediyesinde çalışan bir işçi, Hükümetin KHK ile getirdiği kadro düzenlemesinin işçilere müjde olarak sunulduğunu ancak gün geçtikçe kabusa döndüğünü anlatıyor. İşçi yaşadıkları süreci şöyle anlatıyor: “Zaten emekliler belediye şirketine geçirilmedi. Sınavlara girdik, 1-2 hafta sınav soruları konuşuldu. Aşağıdakilerden hangisi Türk takımı değildir? İki seçenek var, biri Barcelona. Ya da aşağıdakilerden hangisi masal değildir? Yaptığımız işle ilgisi olmayan sorular. Sınavdan sonra 1000’i aşkın işçi belediye şirketi BUYAŞ’a geçirildi.”

Ancak işçilerin belediye şirketine geçirilmesiyle sorunlar bitmedi. Bir işçi şunları söylüyor: “Şirkete geçirildikten sonra işten atmalar başladı. Şimdi sayı çok değil ama artıyor. Adam işbaşı yapmış, kaç gündür çalışıyor. Sonra adamı çağırıp arşiv araştırmasından işten atıyorlar. O zaman niye işbaşı yaptırdın? Şimdi insanlar ya bir şey çıkar da işten atılırsam korkusuyla yaşıyor.” Konuyu CHP Milletvekili Engin Altay’la konuştuklarını ifade eden işçi, “Bize dedi ki ‘Tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerekir. İşe alınmazsa bizim ayıbımız” dedi.

İKİ SENDİKAYA DA TEPKİ VAR

Bakırköy Belediyesinde işçilerin çoğu DİSK’e bağlı Genel-İş, bir kısmı ise Türk-İş’e bağlı Belediye-İş üyesi. İşçiler, çoğunluğu elinde bulunduran Genel-İş’in yetki başvurusunda bulunduğunu söylüyor. Ancak iki sendikaya bir sitem de söz konusu: “İşçi zaten korku içerisinde yaşıyor. Bu konuyu şube başkanlarıyla görüşüyoruz. ‘Başkanla, başkan yardımcısıyla, şu müdürle, bu müdürle görüştük’ diyorlar. Ama görüşmenin sonucu ne? Sonuç yok. İki taraf da temsilcilerle gitmiyor. Temsilcilerle birlikte gitsenize görüşmeye.”

Bakırköy Belediyesi işçilerinin 1 Mayıs’ı böyle bir sorunla karşıladığını ifade eden işçi, “Sendikalar da işçileri bu sorundan hareketle, kadro talebiyle 1 Mayıs’a hazırlaması gerekiyor. Ama iki sendikadan da şu ana kadar doğru dürüst bir açıklama, çağrı gelmedi. Ama biz diyoruz ki ‘Ayrımsız şartsız kadro talebiyle 1 Mayıs’ta alanlarda olacağı” dedi.

‘HER GÜN TAVUK DÖNER YİYORUZ’

Bakırköy Belediyesinin şirketi BUYAŞ’a geçirilen işçilerin aldığı ücret en fazla 2 bin 500 lira. Üstelik yol parası da bunun içinde. İşçilerin bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin bulunduğunu belirten bir işçi sürdürdükleri hayatı şöyle anlatıyor: “Çoğu işçinin evi yok zaten, kirada, üstelik Ataköy’de değil, yine yoksul semtlerde. 700-800 liraya bir ev buldu mu şanslıdır. Geri kalanla da faturaları öder, ailesini geçindirmeye çalışır. Günde 5 lira da yemek ücreti alır. O da zaten yarım ekmek tavuk dönere yeter. Tatil diye köyüne gider. Ayda bir eşiyle dışarıda yemek yer mi? Tabi ki hayır.”

14 GÜNLÜK ÜCRET ÖDENMEDİ

2 Nisan’da BUYAŞ’a geçişlerinin yapıldığını belirten bir işçi 14 günlük ücretlerinin ise ödenmediğini anlattı: “BUYAŞ ayın 15’inden 15’ine maaş yatırıyor. ‘Biz 1’i ila 30’u arasında puantaj düzenliyoruz’ dediler, ilk 14 günlük ücreti ödemediler. O zaman mayıs ayında mı vereceksiniz diye sorduk. Hayır diyorlar. Anca işten atarlarsa alabileceğiz herhalde o ücreti.”

Bazı işçilerin ise daha önce çalıştıkları taşeron şirketlerden alacakları bulunuyor. Bir işçi, “Yakacak parasını yatırmamışlar. Kimisi ikramiyeyi yatırmamış. Kimisi yatıracağını söylüyor ama yatırmıyor. Kimisi belediye ödeyecek, ben cebimden ödemem diyor. Şirket yetkilileri işçinin telefonuna çıkmıyor” dedi.

‘ARKADAŞLARIMIZI ALANA TAŞIYACAĞIZ’

Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi Bakırköy Belediyesindeki 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin şunları söyledi: “Bakırköy’de yerel bir kutlama olmayacak. Pazartesiden sonra işçi arkadaşlarımıza bilgi vereceğiz ve arkadaşlarımızı o alana taşıyacağız. Orada da emeği, hakkı, hukuku haykıracağız. Taleplerimizin başında kadro geliyor. Memlekete demokrasi taleplerimizle alanlarda olacağız.

‘1 MAYIS’TA GEBZE’DE OLACAĞIZ’

Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir ise şöyle konuştu: “OHAL süreci içerisinde çalışmalar da sıkıntılı. Bir de sendikaların bölünmüşlükleri var. Emekçilerin sorunları ortak ama ortak hareket etme noktasında bir sorun var. Konfederasyonlar farklı bile olsa bu ülkede sorunlar ortak. İktidar işçilere farklı farklı davranmıyor. Emekçilerin bir sürü sorunu varken gelip örgütlü olan işyerlerinde örgütlenme faaliyeti yürütülürse 1 Mayıs’larda da ortak hareketin önünü kapanıyor.”

Avcılar’da yerel bir kutlama farklı sendikaların da bulunduğu Avcılar Emek Platformu olarak yerel bir kutlama yapacaklarını dile getiren Özdemir, 1 Mayıs günü ise Gebze’de olacaklarını ifade etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 20:40

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