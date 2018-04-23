İş cinayetlerine karşı hak aramak için 1 Mayıs’a

8 yıldır kimyasallarda dolu bir fabrikada çalışan Derinceli Hasan'la daha önce hiç katılmadığı 1 Mayıs'ı ve erken seçimi konuştuk.

Ebru YİĞİT

Kocaeli

Hayatında hiç 1 Mayıs’a gitmemiş bir işçi Hasan. 8 yıldır kimyasallarla içli dışlı olduğu bir fabrikada işçilik yapıyor. Yolu uzun her gün Derince’den Tuzla’ya gidip geliyor. İşe başladığı ilk yıllar yani askerden dönüp geldiğinde “Düzenli bir iş olsun da yolu gidip gelinir” diye düşündüğü için zor gelmemiş gittiği yol. Ancak son birkaç yıldır artık otobüse biner binmez yorgunluktan uyuyakalıp işten eve geldiğinde elini kolunu kaldıramaz hale gelmiş. Fedakarlığını gördüklerinden midir yoksa artık işi iyi yaptığından kaybetmek istememelerinden midir Hasan’a yol parası vermeye başlamışlar. Hasan ile 1 Mayıs’ı, ülkenin siyasetini ve erken seçimleri konuştuk.

1 Mayıs senin için ne anlam ifade ediyor?

1 Mayıs işçilerin, emekçilerin yapılan haksızlıklara karşı sokağa çıkma günüdür. Artık işçilerin ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum çünkü çok fazla iş cinayeti var. Sana bir örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu inşattan düşen bir abimizi ziyarete gittik, orda öğrendik ki iş kazası yaşayan başka bir kişi daha varmış. Onu da gidip gördük onları ziyaret ettiğimizde yine inşaattan düşen başka bir işçinin yaralandığını duydum. Evden çıkarken 1 kişiyi ziyaret etmeye çıktık bir baktık aynı gün içinde mahalle de 3 ayrı iş kazası yaşayan işçi daha var. İnsanlar güvensiz koşullarda çalışıyor. Bizler çalışırken maskeli eldivenli iş ayakkabılı çalışıyoruz ama Tuzla Deri Sanayi de başka firmalarda bu kadar dikkat yok, ben her gün tozun pisliğin içinde maskesiz eldivensiz çalışan işçileri görüyorum. Bu yüzden 1 Mayıs hak aramak için önemli bir gün.

İş kazalarının bu denli arttığını kendi örneklerini vererek anlattın? Neden bu kadar iş kazası, cinayeti oluyor?

Kâr hırsından dolayı! Kimsenin gözü işçiyi görmüyor, ne kadar çalıştırırsan o kadar iyi diye bakıyorlar. İşçilerin de bunların önlenmesi için eğitim alması gerekiyor.

Daha önce neden hiç 1 Mayıs’a gitmedin?

Açıkçası 1 Mayıs’ın anlamını biliyoruz, hakkımızı savunmak için sokağa çıkmamız gerekiyor. Ama Türkiye artık tehlikeli bir yer haline geldi. Değil 1 Mayıs artık ben de diğer insanlar gibi AVM gibi kalabalık yerlere gitmekten bile korkar hale geldim. Her yerde bombalar patlıyor. Biz siyaset konuşamaz hale geldik. Fabrika da siyaset konuşuyoruz hükümetin yaptığı yanlışları söyler söylemez bir anda kavga başlıyor. Baktık ki böyle olmuyor dedik ki artık siyaset konuşmayalım, kutuplaşmış bu ortamda başka çaremiz kalmadı. Tüm bunları düşününce bir şeyler yapmak lazım biliyorum.

Erken seçim olacak 24 Haziran’da bekliyor muydun? Sence neden böyle erken bir tarih verildi?

Meral Akşener’i saf dışı bırakmak için yapmışlardır. Aceleden sınav gününü bile unutmuşlar. İki tane adam resmen aralarında anlaşıp 2 günde 80 milyonun kaderini belirliyorlar. Aslında bu kadar endişeli olmaları halkın tepkisinden çekindiklerinden. Şeker fabrikalarını sattılar, insanlar işsizlikten intihar edecek duruma geldi. Görüyorlar ki 2019’a kadar beklerlerse işler daha kötüye gidecek o yüzden de biran önce yapmak istiyorlar.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 20:09

www.evrensel.net